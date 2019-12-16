Следствие по делу Александра Шестуна завершилось обвинением по пяти статьям УК

Следствие утверждает, что Шестун, занимавший должность главы района с 2003 по 2018 г., создал и руководил через доверенных лиц деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он якобы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Так, в период с 2008 по 2011 г. Шестун вместе с предполагаемыми подельниками Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в д. Борисово, причинив тем самым ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн руб., подсчитали следователи. «Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали», – говорится в сообщении СКР. Проведя ряд сделок через аффилированные организации, преступники легализовали земельные участки.