Есть ли в России культура благотворительности и при чем здесь государство

Но пока мы будем сидеть на печи и ждать, что нам все должны, мы будем там, где мы находимся сейчас. А находимся мы сейчас на 139-м месте в мировом рейтинге развития благотворительности. В этом смысле очень хорошо работает общество в Германии. Заметьте, я даже сейчас не привожу в пример Америку, потому что в Германии помимо того, что налоги значительно больше, чем в России, практически каждый состоит в профсоюзе и платит какой-то кусочек денег в профсоюз. Каждый платит обязательно в церкви что-то, и помимо этого еще 80% хосписов содержится за счет благотворительных организаций. Вы скажете – у них зарплаты больше. Но мы же просим рубль, да? Это вопрос персональной ответственности. Вот в чем мне видится ключевая проблема развития культуры, которая сегодня перед нами стоит. И это же, что называется, задел на будущее. Как только мы дадим людям возможность персонального участия, как только они осознают возможность от изменений через участие в благотворительности в общественных объединениях и т. д. – тогда поменяется очень многое.