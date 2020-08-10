В России за сутки зарегистрировали 5118 случаев коронавируса

Коронавирус обнаружен у 19,8 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 5,04 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Бразилия и Индия (3,03 млн и 2,21 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались более 731 000 человек.