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В России за сутки зарегистрировали 5118 случаев коронавируса

Число умерших за все время пандемии превысило 15 000
Дарина Бухарова
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за сутки выявили 5118 заболевших коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 892 654. За сутки зафиксировано 70 летальных исходов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 001.

Вчера, 9 августа, оперштаб сообщил о 5189 новых случаях заражения.

За сутки выздоровели 3259 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, составляет 180 972 человека. За все время наблюдения вылечился 696 681 больной с коронавирусом.

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В Москве зарегистрировали 694 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 248 228. За сутки 898 человек выздоровели, 13 ‒ умерли. Общее число выздоровевших составило 190 555, умерших ‒ 4585.

На втором месте по числу заболевших за сутки ‒ Свердловская область (179), на третьем ‒ Санкт-Петербург (157), на четвертом ‒ Московская область (153), на пятом ‒ Ростовская (128).

Коронавирус обнаружен у 19,8 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 5,04 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Бразилия и Индия (3,03 млн и 2,21 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались более 731 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных