В России за сутки зарегистрировали 5118 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 5118 случаев коронавирусаЧисло умерших за все время пандемии превысило 15 000
В России за сутки выявили 5118 заболевших коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 892 654. За сутки зафиксировано 70 летальных исходов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 001.
Вчера, 9 августа, оперштаб сообщил о 5189 новых случаях заражения.
За сутки выздоровели 3259 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, составляет 180 972 человека. За все время наблюдения вылечился 696 681 больной с коронавирусом.
В Москве зарегистрировали 694 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 248 228. За сутки 898 человек выздоровели, 13 ‒ умерли. Общее число выздоровевших составило 190 555, умерших ‒ 4585.
На втором месте по числу заболевших за сутки ‒ Свердловская область (179), на третьем ‒ Санкт-Петербург (157), на четвертом ‒ Московская область (153), на пятом ‒ Ростовская (128).
Коронавирус обнаружен у 19,8 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 5,04 млн. На второй и третьей строчках по числу случаев заболевших по-прежнему Бразилия и Индия (3,03 млн и 2,21 млн случаев соответственно). Всего в мире от коронавируса скончались более 731 000 человек.