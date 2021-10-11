«Ведомости» узнали имена кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка

«Ведомости» узнали имена кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенкаЗамену Анне Кузнецовой ищут среди женщин, занимающихся общественной деятельностью
В администрации президента (АП) обсуждают кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка после отставки с этой должности Анны Кузнецовой, которая избралась в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два собеседника, близких к АП. Одним из основных кандидатов на этот пост, по словам федерального чиновника и собеседника, близкого к АП, является член президентского Совета по правам человека (СПЧ) 48-летняя Ирина Боровова. Она возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй!» и общественную организацию «Наши дети». Боровова «прошла путь пациента и не понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться онкобольным», говорится в ее официальной биографии на сайте СПЧ (в совет она входит с 2020 г.).
Также Боровова является муниципальным депутатом московского района Текстильщики от «Единой России», членом ОНФ, Совета родителей детей инвалидов при департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы, Общественного совета по защите прав пациентов Минздрава и др. Близкий к Минздраву источник «Ведомостей» говорит о Борововой как о «хорошем специалисте в своей сфере». По словам главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, ее организация «консолидирует пациентские организации» и в этой сфере сотрудничает с Ассоциацией онкологов России.
Боровова сказала «Ведомостям», что не знает об обсуждении ее кандидатуры на пост детского омбудсмена, но если «такая честь будет оказана», то она «с удовольствием» примет эти обязанности.
Среди других обсуждаемых кандидатов – сенатор Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре, говорят собеседники «Ведомостей». «Боровова – член СПЧ, воспитывает семерых детей, в том числе двух приемных, – говорит федеральный чиновник. – Львова-Белова тоже хороший вариант. Правда, она и так сенатор».
Кузнецова была назначена на пост уполномоченного в 2016 г., сменив Павла Астахова. Кузнецова возглавляла Ассоциацию организаций по защите семьи, у нее семеро детей. На выборах 2021 г. она вошла в общефедеральную пятерку списка «Единой России» и избралась в Госдуму, фракция предложила назначить ее заместителем председателя палаты. Она будет отвечать за социальные вопросы в палате. Указ о ее отставке с поста уполномоченного Путин подписал 29 сентября.
В подготовке статьи участвовали Людмила Сергеева и Анна Киселева