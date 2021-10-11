«Ведомости» узнали имена кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка

В администрации президента (АП) обсуждают кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка после отставки с этой должности Анны Кузнецовой, которая избралась в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два собеседника, близких к АП. Одним из основных кандидатов на этот пост, по словам федерального чиновника и собеседника, близкого к АП, является член президентского Совета по правам человека (СПЧ) 48-летняя Ирина Боровова. Она возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй!» и общественную организацию «Наши дети». Боровова «прошла путь пациента и не понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться онкобольным», говорится в ее официальной биографии на сайте СПЧ (в совет она входит с 2020 г.).