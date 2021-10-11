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«Ведомости» узнали имена кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка

Замену Анне Кузнецовой ищут среди женщин, занимающихся общественной деятельностью
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Указ об отставке Анне Кузнецовой с поста уполномоченного Путин подписал 29 сентября / Андрей Гордеев / Ведомости

В администрации президента (АП) обсуждают кандидатов на пост уполномоченного по правам ребенка после отставки с этой должности Анны Кузнецовой, которая избралась в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два собеседника, близких к АП. Одним из основных кандидатов на этот пост, по словам федерального чиновника и собеседника, близкого к АП, является член президентского Совета по правам человека (СПЧ) 48-летняя Ирина Боровова. Она возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй!» и общественную организацию «Наши дети». Боровова «прошла путь пациента и не понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться онкобольным», говорится в ее официальной биографии на сайте СПЧ (в совет она входит с 2020 г.).

Также Боровова является муниципальным депутатом московского района Текстильщики от «Единой России», членом ОНФ, Совета родителей детей инвалидов при департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы, Общественного совета по защите прав пациентов Минздрава и др. Близкий к Минздраву источник «Ведомостей» говорит о Борововой как о «хорошем специалисте в своей сфере». По словам главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна, ее организация «консолидирует пациентские организации» и в этой сфере сотрудничает с Ассоциацией онкологов России.

Боровова сказала «Ведомостям», что не знает об обсуждении ее кандидатуры на пост детского омбудсмена, но если «такая честь будет оказана», то она «с удовольствием» примет эти обязанности.

Среди других обсуждаемых кандидатов – сенатор Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре, говорят собеседники «Ведомостей». «Боровова – член СПЧ, воспитывает семерых детей, в том числе двух приемных, – говорит федеральный чиновник. – Львова-Белова тоже хороший вариант. Правда, она и так сенатор».

Кузнецова была назначена на пост уполномоченного в 2016 г., сменив Павла Астахова. Кузнецова возглавляла Ассоциацию организаций по защите семьи, у нее семеро детей. На выборах 2021 г. она вошла в общефедеральную пятерку списка «Единой России» и избралась в Госдуму, фракция предложила назначить ее заместителем председателя палаты. Она будет отвечать за социальные вопросы в палате. Указ о ее отставке с поста уполномоченного Путин подписал 29 сентября.

В подготовке статьи участвовали Людмила Сергеева и Анна Киселева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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