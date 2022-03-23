КС просят установить единые правила исчисления сроков давности

КС просят установить единые правила исчисления сроков давностиПозиции судов по административным и уголовным делам противоречат друг другу
Конституционный суд (КС) разберется с исчислением сроков давности по административным правонарушениям. Поводом стала принятая к рассмотрению жалоба жительницы Москвы Ольги Мельниковой, с которой ознакомились «Ведомости». Она оспаривает ч. 1 ст. 4.5 КоАП (определяет давность привлечения к административной ответственности). 22 декабря 2020 г. Мельникова за рулем Nissan, как следует из жалобы, создала помеху в движении автобусу, из-за чего один из пассажиров получил травму средней степени тяжести. Но ее привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП, посчитав, что она покинула место ДТП, и мировой судья района Ясенево 22 марта 2021 г. лишил ее права управлять транспортом на год.
Мельникова в своей жалобе ссылается на ст. 4.5 КоАП, согласно которой срок давности по ее статье составляет три месяца. Мельникова считает, что 22 марта срок давности для привлечения ее к ответственности истек, а потому суд проходить уже не мог. Но в деле Мельниковой Черемушкинский райсуд Москвы применил постановление пленума Верховного суда (ВС) от 2005 г. о вопросах применения КоАП, в котором ВС указал, что срок давности исчисляется со дня, следующего за днем правонарушения. Таким образом, заявительница отмечает противоречие в ст. 4.5 КоАП и постановлении пленума ВС в вопросе определения сроков давности.
Адвокат юридической фирмы Orchards Петр Мацкевич говорит, что решение КС по этому делу может установить единообразие в подходах судов в определении момента, с которого исчисляется срок исковой давности по административным правонарушениям и преступлениям. Он объясняет, что аналогичная ч. 1 ст. 4.5 КоАП норма есть и в Уголовном кодексе (УК). Согласно ч. 2 ст. 78 УК, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления. «То есть формулировка в этой части совпадает с КоАП», – замечает Мацкевич. При этом в постановлении пленума ВС 2013 г. под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности, понимается сам день совершения общественно опасного действия.
«Аналогичные нормы КоАП РФ и УК РФ, которые содержат, по сути, одинаковые формулировки, но по-разному толкуются ВС, что не совсем согласуется с принципом правовой определенности», – указывает Мацкевич. Он полагает, что если КС решит скорректировать подход, то это затронет абсолютно все категории дел и всех правоприменителей.
«Если КС удовлетворит данную жалобу, то это повлечет изменение практики исчисления сроков, – говорит член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. – При этом нельзя будет обжаловать уже исполненные наказания, ведь в КоАП не предусмотрено обжалование по новым и вновь открывшимся обстоятельствам». Случаи, когда постановление об административном правонарушении выносится судом именно в последний день, связаны «с их загруженностью», уверена она.
«Затягивание сроков рассмотрения дела – одна из заметных лазеек по делам о лишении прав, – говорит президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Юристы пытаются всячески затянуть сроки, ведь в таком случае появляется коррупционная перспектива – например, если из ГИБДД долго не передают материалы в суд». По его словам, ожидаемо, что суды в своих решениях опираются в большей степени на пленум ВС – он содержит трактовку и «понятную для них опору».
Разночтения при исчислении сроков давности в административных и уголовных делах нужно убирать, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. «Это не самая острая проблема, но это вопрос, который надо решить», – отметил он.