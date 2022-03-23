КС просят установить единые правила исчисления сроков давности

Адвокат юридической фирмы Orchards Петр Мацкевич говорит, что решение КС по этому делу может установить единообразие в подходах судов в определении момента, с которого исчисляется срок исковой давности по административным правонарушениям и преступлениям. Он объясняет, что аналогичная ч. 1 ст. 4.5 КоАП норма есть и в Уголовном кодексе (УК). Согласно ч. 2 ст. 78 УК, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления. «То есть формулировка в этой части совпадает с КоАП», – замечает Мацкевич. При этом в постановлении пленума ВС 2013 г. под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности, понимается сам день совершения общественно опасного действия.