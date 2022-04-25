Законопроект о похоронном деле рассмотрят не раньше осени

Законопроект о похоронном деле рассмотрят не раньше осениВыдавать разрешения на ритуальные услуги будет Минстрой, считает автор инициативы
Законопроект о похоронном деле призван декриминализировать отрасль, повысить качество ритуальных услуг, снизить их стоимость за счет обеспечения конкуренции, а также защитить граждан от черных ритуальных агентов. Об этом заявила 22 апреля на «нулевых чтениях» законопроекта в Общественной палате автор инициативы, зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 21 марта и до сих пор не «расписан» спикером Госдумы ни в один из комитетов, а значит, его рассмотрение временно зависло. Разворотнева надеется, что до конца весенней сессии законопроект пройдет рассмотрение в ее комитете, а принят он будет уже осенью. После принятия этого закона будут отдельно рассматриваться поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за навязывание услуг в моргах, незаконное распространение информации о смерти, оказание ритуальных услуг без лицензии и др.
Внесенный депутатами законопроект должен отменить действующий с 1996 г. закон «О погребении и похоронном деле» и систематизировать работу отрасли, писали «Ведомости». Инициатива предполагает создание открытых реестров, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами. Законопроект предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела.
Как пояснила Разворотнева «Ведомостям», таким органом с высокой степенью вероятности будет Минстрой. «Решение [о назначении уполномоченного органа], конечно, примет правительство, но уже есть предварительная договоренность, что Минстрою эти функции будут отданы», – сообщила она. Само ведомство, уточнила депутат, подготовило отзыв, в котором указало, что считает возможным поддержать законопроект, хотя он нуждается в юридико-технической доработке.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой.
Во время «нулевых чтений» в Общественной палате звучали предложения по доработке законопроекта. Депутат Госдумы Андрей Гимбатов предложил унифицировать ряд норм, регламентирующих, например, копку могил или требования к катафалкам. Зампредседателя комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба заявила, что было бы «нелишним» уточнить периодичность инвентаризации кладбищ (она предусмотрена инициативой).
Это потребует немалых средств от бюджета, отметил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела общественного совета при Минстрое Павел Кодыш: «Мы еще с [бывшим заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем] Чибисом считали, что только 20 млрд руб. понадобится даже не на инвентаризацию, а хотя бы для кадастрирования земель». Есть регионы, сказал Кодыш, где из 800 кладбищ на учете стоят 20. С такими проблемами сталкиваются муниципальные чиновники, сказал председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов: кладбища расширяются на не предназначенные для этих целей земли, что, в свою очередь, подводит глав муниципалитетов, которые за этим стоят, под нарушение закона.