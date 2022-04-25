Законопроект о похоронном деле рассмотрят не раньше осени

Это потребует немалых средств от бюджета, отметил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела общественного совета при Минстрое Павел Кодыш: «Мы еще с [бывшим заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем] Чибисом считали, что только 20 млрд руб. понадобится даже не на инвентаризацию, а хотя бы для кадастрирования земель». Есть регионы, сказал Кодыш, где из 800 кладбищ на учете стоят 20. С такими проблемами сталкиваются муниципальные чиновники, сказал председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов: кладбища расширяются на не предназначенные для этих целей земли, что, в свою очередь, подводит глав муниципалитетов, которые за этим стоят, под нарушение закона.