Газета
Общество

Путин поручил продумать механизм освобождения врачей от призыва

Пока не ясно, кого именно коснется демобилизация
Анна Нараева Егор Губернаторов
Власти новых регионов и руководители профильных ведомств должны подумать о работе врачей в тылу / Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям присоединенных территорий подготовить предложения об освобождении призванных по мобилизации врачей от несения воинской обязанности, сообщается на сайте Кремля. Поручения даны по итогам прошедшего 7 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Предложения должны быть представлены до 1 февраля 2023 г., в качестве ответственных указаны министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководители регионов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

У врачей специальности касаются в основном их профильных задач, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из медорганизаций. «Если медик заканчивал военную кафедру в медвузе или, к примеру, военно-медицинскую академию, он может иметь звание офицера запаса. У других врачей или среднего медперсонала военно-учетная специальность может звучать как «медбрат», «фельдшер», и их вполне могли мобилизовать для этих целей», – пояснил он.

Врачи военнообязанные и по определению находятся в запасе и имеют соответствующую военно-учетную специальность, по которой они подлежат призыву в рамках мобилизации, пояснила «Ведомостям» адвокат адвокатского бюро «Онегин групп – медицинская адвокатура» Татьяна Заседателева. «Индивидуально на местах, где не хватает специалистов, можно решать вопрос об их оставлении в клинике. Специалисты таких «боевых» специальностей сложные вмешательства все равно будут выполнять не на передовой, а там, где есть оборудование, расходники, протезы, импланты», – рассуждает она. Заседателева также обращает внимание, что речь идет пока только о подготовке предложений и не ясно, в каком объеме они будут реализованы, так как поручения и принятые нормативные акты в их исполнении часто сильно отличаются.

Мужчины, которые имеют медицинское образование, обязаны состоять на воинском учете в общем порядке, но у них указана соответствующая воинско-учетная специальность, говорит адвокат Александр Передрук. «В случае с женщинами медицина есть как отдельное направление в методических рекомендациях по ведению воинского учета, в которые входит утвержденный перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, по которым женщины получают военно-учетную специальность», – отметил Передрук. По его словам, туда входят не только медики, но и дезинфекторы, рентгено-механики, медсестры, стоматологи и др. «Из того, что озвучил президент, не ясно, о чем конкретно идет речь. Судя по всему, речь идет о досрочном увольнении из вооруженных сил тех, кто был призван ранее», – отмечает адвокат. Передрук также добавил, что встает вопрос – уволят ли их совсем и они не будут подлежать мобилизации, или нет.

Термин «освобождение от исполнения воинской обязанности», вероятнее всего, употребляется в значении «демобилизации» уже призванных на военную службу врачей из недавно присоединенных регионов России по примеру Донецкой области и дальнейшего освобождения их от призыва в ходе СВО, поясняет старший юрист, адвокат Lidings Елизавета Фурсова. Она допускает, что положения, которые будут разработаны, будут распространяться на врачей-протезистов из новоприсоединенных регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – и возвращение этих специалистов с фронта.

«Соответствующие предложения будут выработаны и направлены в Министерство обороны в установленный срок», – сообщили «Ведомостям» в Минздраве на просьбу прокомментировать появившееся поручение президента.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных