Путин поручил продумать механизм освобождения врачей от призыва

Путин поручил продумать механизм освобождения врачей от призываПока не ясно, кого именно коснется демобилизация
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям присоединенных территорий подготовить предложения об освобождении призванных по мобилизации врачей от несения воинской обязанности, сообщается на сайте Кремля. Поручения даны по итогам прошедшего 7 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Предложения должны быть представлены до 1 февраля 2023 г., в качестве ответственных указаны министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководители регионов – врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
У врачей специальности касаются в основном их профильных задач, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из медорганизаций. «Если медик заканчивал военную кафедру в медвузе или, к примеру, военно-медицинскую академию, он может иметь звание офицера запаса. У других врачей или среднего медперсонала военно-учетная специальность может звучать как «медбрат», «фельдшер», и их вполне могли мобилизовать для этих целей», – пояснил он.
Врачи военнообязанные и по определению находятся в запасе и имеют соответствующую военно-учетную специальность, по которой они подлежат призыву в рамках мобилизации, пояснила «Ведомостям» адвокат адвокатского бюро «Онегин групп – медицинская адвокатура» Татьяна Заседателева. «Индивидуально на местах, где не хватает специалистов, можно решать вопрос об их оставлении в клинике. Специалисты таких «боевых» специальностей сложные вмешательства все равно будут выполнять не на передовой, а там, где есть оборудование, расходники, протезы, импланты», – рассуждает она. Заседателева также обращает внимание, что речь идет пока только о подготовке предложений и не ясно, в каком объеме они будут реализованы, так как поручения и принятые нормативные акты в их исполнении часто сильно отличаются.
Мужчины, которые имеют медицинское образование, обязаны состоять на воинском учете в общем порядке, но у них указана соответствующая воинско-учетная специальность, говорит адвокат Александр Передрук. «В случае с женщинами медицина есть как отдельное направление в методических рекомендациях по ведению воинского учета, в которые входит утвержденный перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, по которым женщины получают военно-учетную специальность», – отметил Передрук. По его словам, туда входят не только медики, но и дезинфекторы, рентгено-механики, медсестры, стоматологи и др. «Из того, что озвучил президент, не ясно, о чем конкретно идет речь. Судя по всему, речь идет о досрочном увольнении из вооруженных сил тех, кто был призван ранее», – отмечает адвокат. Передрук также добавил, что встает вопрос – уволят ли их совсем и они не будут подлежать мобилизации, или нет.
Термин «освобождение от исполнения воинской обязанности», вероятнее всего, употребляется в значении «демобилизации» уже призванных на военную службу врачей из недавно присоединенных регионов России по примеру Донецкой области и дальнейшего освобождения их от призыва в ходе СВО, поясняет старший юрист, адвокат Lidings Елизавета Фурсова. Она допускает, что положения, которые будут разработаны, будут распространяться на врачей-протезистов из новоприсоединенных регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – и возвращение этих специалистов с фронта.
«Соответствующие предложения будут выработаны и направлены в Министерство обороны в установленный срок», – сообщили «Ведомостям» в Минздраве на просьбу прокомментировать появившееся поручение президента.