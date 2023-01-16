Путин поручил продумать механизм освобождения врачей от призыва

Мужчины, которые имеют медицинское образование, обязаны состоять на воинском учете в общем порядке, но у них указана соответствующая воинско-учетная специальность, говорит адвокат Александр Передрук. «В случае с женщинами медицина есть как отдельное направление в методических рекомендациях по ведению воинского учета, в которые входит утвержденный перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, по которым женщины получают военно-учетную специальность», – отметил Передрук. По его словам, туда входят не только медики, но и дезинфекторы, рентгено-механики, медсестры, стоматологи и др. «Из того, что озвучил президент, не ясно, о чем конкретно идет речь. Судя по всему, речь идет о досрочном увольнении из вооруженных сил тех, кто был призван ранее», – отмечает адвокат. Передрук также добавил, что встает вопрос – уволят ли их совсем и они не будут подлежать мобилизации, или нет.