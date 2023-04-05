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Кого коснется лишение гражданства за дискредитацию армии

Это может быть предупреждением для бывших жителей стран СНГ, считает эксперт
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
Александр Рюмин / ТАСС

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал 5 апреля поправку о лишении приобретенного гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности, сообщил «Ведомостям» глава комитета Леонид Калашников. Также причинами лишения приобретенного гражданства могут стать дезертирство, нарушение территориальной целостности России и дискредитация армии. Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта «О гражданстве».

По словам Калашникова, вносимая поправка связана с «политической обстановкой в мире». Норма о лишении гражданства будет распространяться и на новые регионы РФ, уточнил он. Нижняя палата планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля, заявил замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«Разработчики закона считают, что мы тем самым создаем повод для чистки рядов наших граждан, вошедших теперь в гражданскую семью РФ. Эти поправки прошли через согласование с соответствующими ведомствами правительства и администрации президента», – отметил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его мнению, такие поправки «дают поле» для ошибки. «Могу представить, что новые реалии, и военная обстановка в том числе, заставляют нас предусмотреть случаи измены Родине, терактов, особо вызывающих каких-то преступлений, в соответствии с которыми человек может быть не только осужден, но и лишен гражданства. Но зачем нам тянуть весь УК? Тот или иной гражданин осужден и отбывает наказание — нам еще и забирать у него гражданство? <...> Теперь мы, по сути, развиваем практику, по которой делим граждан РФ на две части: граждане по рождению и граждане, которые его [гражданство] приобрели», – заявил Затулин «Ведомостям».

В случае принятия поправки любой натурализованный россиянин (т. е. гражданин, ставший им не по праву рождения, а в результате его приема в гражданство России), рискует утратить гражданство, если в отношении него будет вынесен приговор, установивший факт дискредитации Вооруженных сил РФ, пояснил «Ведомостям» заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.

Адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян отмечает, что в ст. 6 Конституции РФ нет разделения по принципу получения гражданства – получено оно по рождению или путем натурализации. «Сама идея такого разделения нарушает принцип равенства. С точки зрения права никакой разницы между гражданами РФ быть не должно – у всех равные права и обязанности, все равны перед законом. Это один из постулатов правовой системы государства», – сообщил он «Ведомостям».

Термины «угроза национальной безопасности РФ», «дискредитация ВС РФ» и т. д. носят оценочный характер, считает адвокат.

«Мне кажется, это профилактическая мера. Это как бы предупреждение не только гражданам Украины, которые приобрели российское гражданство, но и гражданам других постсоветских стран», – сказал политолог Константин Калачев. Поправку внес президент, поэтому Госдума, вероятно, поддержит ее единогласно, полагает эксперт.

Проект закона «О гражданстве» президент Владимир Путин внес в Госдуму в конце декабря 2021 г. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России. Речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию и др.

В первом чтении законопроект принят 5 апреля 2022 г. В октябре Путин внес ко второму чтению поправку, в соответствии с которой приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию армии.

В августе 2022 г. с предложением вовсе лишать гражданства россиян, критикующих действия власти ради получения визы другой страны, выступил депутат Госдумы от КПРФ Иван Сухарев. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тогда написал, что готов предложить «лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)».

По данным МВД, в 2022 г. российское гражданство получили свыше 691 000 иностранных граждан. Это на 44 000 меньше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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