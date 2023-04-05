Кого коснется лишение гражданства за дискредитацию армии

По его мнению, такие поправки «дают поле» для ошибки. «Могу представить, что новые реалии, и военная обстановка в том числе, заставляют нас предусмотреть случаи измены Родине, терактов, особо вызывающих каких-то преступлений, в соответствии с которыми человек может быть не только осужден, но и лишен гражданства. Но зачем нам тянуть весь УК? Тот или иной гражданин осужден и отбывает наказание — нам еще и забирать у него гражданство? <...> Теперь мы, по сути, развиваем практику, по которой делим граждан РФ на две части: граждане по рождению и граждане, которые его [гражданство] приобрели», – заявил Затулин «Ведомостям».