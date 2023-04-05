Кого коснется лишение гражданства за дискредитацию армии

Кого коснется лишение гражданства за дискредитацию армииЭто может быть предупреждением для бывших жителей стран СНГ, считает эксперт
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал 5 апреля поправку о лишении приобретенного гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности, сообщил «Ведомостям» глава комитета Леонид Калашников. Также причинами лишения приобретенного гражданства могут стать дезертирство, нарушение территориальной целостности России и дискредитация армии. Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта «О гражданстве».
По словам Калашникова, вносимая поправка связана с «политической обстановкой в мире». Норма о лишении гражданства будет распространяться и на новые регионы РФ, уточнил он. Нижняя палата планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля, заявил замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
«Разработчики закона считают, что мы тем самым создаем повод для чистки рядов наших граждан, вошедших теперь в гражданскую семью РФ. Эти поправки прошли через согласование с соответствующими ведомствами правительства и администрации президента», – отметил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
По его мнению, такие поправки «дают поле» для ошибки. «Могу представить, что новые реалии, и военная обстановка в том числе, заставляют нас предусмотреть случаи измены Родине, терактов, особо вызывающих каких-то преступлений, в соответствии с которыми человек может быть не только осужден, но и лишен гражданства. Но зачем нам тянуть весь УК? Тот или иной гражданин осужден и отбывает наказание — нам еще и забирать у него гражданство? <...> Теперь мы, по сути, развиваем практику, по которой делим граждан РФ на две части: граждане по рождению и граждане, которые его [гражданство] приобрели», – заявил Затулин «Ведомостям».
В случае принятия поправки любой натурализованный россиянин (т. е. гражданин, ставший им не по праву рождения, а в результате его приема в гражданство России), рискует утратить гражданство, если в отношении него будет вынесен приговор, установивший факт дискредитации Вооруженных сил РФ, пояснил «Ведомостям» заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.
Адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян отмечает, что в ст. 6 Конституции РФ нет разделения по принципу получения гражданства – получено оно по рождению или путем натурализации. «Сама идея такого разделения нарушает принцип равенства. С точки зрения права никакой разницы между гражданами РФ быть не должно – у всех равные права и обязанности, все равны перед законом. Это один из постулатов правовой системы государства», – сообщил он «Ведомостям».
Термины «угроза национальной безопасности РФ», «дискредитация ВС РФ» и т. д. носят оценочный характер, считает адвокат.
«Мне кажется, это профилактическая мера. Это как бы предупреждение не только гражданам Украины, которые приобрели российское гражданство, но и гражданам других постсоветских стран», – сказал политолог Константин Калачев. Поправку внес президент, поэтому Госдума, вероятно, поддержит ее единогласно, полагает эксперт.
Проект закона «О гражданстве» президент Владимир Путин внес в Госдуму в конце декабря 2021 г. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России. Речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию и др.
В первом чтении законопроект принят 5 апреля 2022 г. В октябре Путин внес ко второму чтению поправку, в соответствии с которой приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию армии.
В августе 2022 г. с предложением вовсе лишать гражданства россиян, критикующих действия власти ради получения визы другой страны, выступил депутат Госдумы от КПРФ Иван Сухарев. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тогда написал, что готов предложить «лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)».
По данным МВД, в 2022 г. российское гражданство получили свыше 691 000 иностранных граждан. Это на 44 000 меньше, чем годом ранее.