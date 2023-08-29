Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь «оплотом православия»

Политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин связывает столь высокий интерес высокопоставленных светских и духовных лиц к юбилею Псково-Печерского монастыря не только с важностью места обители в истории, но и с фигурой Тихона. По словам Макаркина, митрополит известен давним знакомством с президентом и «своим серьезным политическим влиянием». В отличие от других церковных деятелей, он ведет не только внутрицерковную и благотворительную работу, но и активно продвигает важные для патриотического воспитания исторические концепции, организовывая в современной мультимедийной форме выставки (исторические парки «Россия – моя история»), издавая книги и т. д., сказал Макаркин. Все выставки, организованные Тихоном, – «Рюриковичи», «Романовы» и др. – транслируют мысль «о непрерывности истории, о необходимости помнить о великих традициях прошлого, о роли православия в русской и российской истории, но при этом надо помнить о Великой Отечественной войне, положительных сторонах Советского Союза», добавил Макаркин.