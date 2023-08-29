Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь «оплотом православия»В день Успения Пресвятой Богородицы там отметили 550-летие обители
Один из самых крупных и известных в России мужских монастырей, Псково-Печерская обитель, 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы отмечал свое 550-летие. В престольный праздник монастыря там прошла Божественная литургия, а в крестном ходе вокруг его стен приняли участие тысячи паломников.
Митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон (Шевкунов) в своей проповеди отвел важное место прославлению Пресвятой Богородицы, а также на примере с постижением великих математических открытий людьми, изучающими эту науку, напомнил о том, что человеку дает приобщение к Богу. «Люди, вступившие в жизнь духовную, открывают в себе поразительные вещи», – сказал он. Например, по его словам, «смерть, которая для всего мира кажется концом жизни», оказывается только началом. А человек, способный открыть «духовный слух», может повлиять на жизни других людей. В заключение своей речи митрополит Псковский и Порховский добавил, что в честь юбилея монастыря пришло «множество поздравлений».
Президент России Владимир Путин монастырь лично не посетил (в графике у него стояла встреча с врио главы Омской области Виталием Хоценко), но направил свое приветственное поздравление, которое зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «На протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – отметил Путин. Он «был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории», а также «хранил цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы», резюмировал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил Псково-Печерский монастырь как «место притяжения для тысяч паломников» из разных уголков страны. С этой обителью связаны теплые воспоминания из собственного детства патриарха – «о совершаемых с родителями ежегодных посещениях Богом зданных пещер, о продолжительных монастырских службах, о встречах с духоносными старцами». Он добавил, что «пример их личного благочестия и благоговения, любви к Господу и к людям» вдохновил его на выбор жизненного пути. «Более пяти столетий здесь непрестанно, денно и нощно возносятся молитвы об Отечестве нашем и о всякой душе христианской, милости Божией и помощи требующей», – озвучил митрополит Тихон поздравление патриарха Кирилла.
Политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин связывает столь высокий интерес высокопоставленных светских и духовных лиц к юбилею Псково-Печерского монастыря не только с важностью места обители в истории, но и с фигурой Тихона. По словам Макаркина, митрополит известен давним знакомством с президентом и «своим серьезным политическим влиянием». В отличие от других церковных деятелей, он ведет не только внутрицерковную и благотворительную работу, но и активно продвигает важные для патриотического воспитания исторические концепции, организовывая в современной мультимедийной форме выставки (исторические парки «Россия – моя история»), издавая книги и т. д., сказал Макаркин. Все выставки, организованные Тихоном, – «Рюриковичи», «Романовы» и др. – транслируют мысль «о непрерывности истории, о необходимости помнить о великих традициях прошлого, о роли православия в русской и российской истории, но при этом надо помнить о Великой Отечественной войне, положительных сторонах Советского Союза», добавил Макаркин.
Псково-Печерский монастырь, расположенный у самой западной границы России в городе Печоры, в 50 км на запад от Пскова, является единственным в стране никогда не закрывавшимся монастырем, тогда как к концу 1920-х гг. все обители в СССР прекратили свою работу. По словам Макаркина, монастырь в Печорах находился ранее в пределах провозгласившей независимость Эстонии, поэтому не был закрыт. Таким образом, там сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а с 50-х гг. стало популярно старчество. Паломники из России и других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу) и т. д.
«Псково-Печерская лавра – это открытие 1990-х гг., в том числе во многом благодаря известной книге владыки Тихона [«Несвятые святые» и другие рассказы»]», – сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ, координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. Руководство псковской митрополии в лице владыки Тихона воплотило план по спасению «архитектурной и культурной жемчужины». Кроме этого, по словам Гаврилова, после введенных в отношении российских паломников санкций в Европе, в частности в Греции, число посетителей Псково-Печерского монастыря резко выросло.
На подготовку объектов и реставрационные работы в Печорах и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре к юбилею из бюджетов всех уровней направили 2 млрд руб., писали ранее «Ведомости. Санкт-Петербург». Должны были привести в порядок, как сообщалось, фрески, булыжные мостовые, площадку и гранитную брусчатку, спуск к Успенскому собору, фасады, сделать озеленение.