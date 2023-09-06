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За Квачковым установили административный надзор

Отставному полковнику запрещено посещать массовые мероприятия
Яна Суринская
URA.RU / TASS

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил административный иск отдела столичной полиции об установлении за полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым надзора.

Согласно решению суда, до февраля 2029 г. - срока погашения судимости - Квачкову необходимо раз в месяц отмечаться в отделении полиции.

Кроме того, судья Мария Артемьева запретила ему посещаться места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.

В середине августа Тверской суд Москвы оштрафовал Квачкова на 40 000 руб., признав его виновным в правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

Старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Минобороны Владимир Квачков был впервые арестован 19 марта 2005 г. Его обвинили в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Квачков и другие фигуранты этого дела были оправданы присяжными. За незаконное преследование полковник отсудил у Минфина 450 000 руб. Законность этого решения Верховный суд подтвердил 22 декабря 2010 г.

Но уже на следующий день, 23 декабря, Квачков был вновь арестован по новому, возбужденному в тот же день делу – о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В расследовании участвовала ФСБ, а делу был присвоен гриф «секретно». 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Верховный суд снизил ему наказание до восьми лет. «Народное ополчение Минина и Пожарского», которое ранее возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено в России. По версии ФСБ, целью движения был захват власти.

В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова дополнительно еще к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти. Причиной стало видеообращение, которое Квачков записал в мордовской колонии в 2015 г.

В феврале 2019 г. Квачков досрочно вышел на свободу по УДО.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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