За Квачковым установили административный надзор

За Квачковым установили административный надзорОтставному полковнику запрещено посещать массовые мероприятия
Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил административный иск отдела столичной полиции об установлении за полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым надзора.
Согласно решению суда, до февраля 2029 г. - срока погашения судимости - Квачкову необходимо раз в месяц отмечаться в отделении полиции.
Кроме того, судья Мария Артемьева запретила ему посещаться места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.
В середине августа Тверской суд Москвы оштрафовал Квачкова на 40 000 руб., признав его виновным в правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Минобороны Владимир Квачков был впервые арестован 19 марта 2005 г. Его обвинили в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Квачков и другие фигуранты этого дела были оправданы присяжными. За незаконное преследование полковник отсудил у Минфина 450 000 руб. Законность этого решения Верховный суд подтвердил 22 декабря 2010 г.
Но уже на следующий день, 23 декабря, Квачков был вновь арестован по новому, возбужденному в тот же день делу – о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В расследовании участвовала ФСБ, а делу был присвоен гриф «секретно». 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.
Верховный суд снизил ему наказание до восьми лет. «Народное ополчение Минина и Пожарского», которое ранее возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено в России. По версии ФСБ, целью движения был захват власти.
В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова дополнительно еще к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти. Причиной стало видеообращение, которое Квачков записал в мордовской колонии в 2015 г.
В феврале 2019 г. Квачков досрочно вышел на свободу по УДО.