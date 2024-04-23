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В Думу внесен законопроект о прокурорском надзоре за федеральными территориями

Изменения позволят вести экспертизу документации «Сириуса» и других центров, которые могут быть созданы
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести прокурорский надзор за органами публичной власти федеральной территории «Сириус» и другими, которые впоследствии могут быть созданы. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы являются сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина. В пояснительной записке говорится, что действующим законодательством не предусмотрен прокурорский надзор за органами публичной власти федеральных территорий, взаимодействие с ними и проведение антикоррупционной экспертизы издаваемых ими нормативных правовых актов.

В связи с этим авторы проекта предлагают внести соответствующие изменения в федеральные законы о прокуратуре и об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Это позволит усовершенствовать организацию надзора за соблюдением Конституции РФ, а также прав и свобод граждан, отмечается в пояснительной записке.

Возможность создания федеральных территорий была прописана в поправках в Конституцию, принятых в 2020 г. Первой и пока единственной в России федеральной территорией является «Сириус». Она названа в честь одноименного Центра выявления и поддержки талантливых детей, созданного в 2015 г. на базе олимпийской инфраструктуры Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина.

Законопроект о создании федеральной территории был внесен Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым в ноябре 2020 г., а уже в декабре подписан Путиным. На территории должна быть исполнительная и законодательная власть, состоящая из Совета территории. Совет состоит из 17 человек, девять из которых избираются. Еще трое назначаются президентом, трое – правительством и один представляет губернатора Краснодарского края, а еще один член совета – сам глава территории, которого избирает совет по представлению президента. Предполагалось, что территория станет экономически самостоятельной, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами.

До 2025 г. в «Сириусе» запланирован переходный период, за это время власти должны будут закончить решение вопросов о разделении полномочий между различными уровнями власти.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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