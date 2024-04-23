В Думу внесен законопроект о прокурорском надзоре за федеральными территориями

Законопроект о создании федеральной территории был внесен Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым в ноябре 2020 г., а уже в декабре подписан Путиным. На территории должна быть исполнительная и законодательная власть, состоящая из Совета территории. Совет состоит из 17 человек, девять из которых избираются. Еще трое назначаются президентом, трое – правительством и один представляет губернатора Краснодарского края, а еще один член совета – сам глава территории, которого избирает совет по представлению президента. Предполагалось, что территория станет экономически самостоятельной, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами.