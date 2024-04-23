В Думу внесен законопроект о прокурорском надзоре за федеральными территориями

В Думу внесен законопроект о прокурорском надзоре за федеральными территориямиИзменения позволят вести экспертизу документации «Сириуса» и других центров, которые могут быть созданы
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести прокурорский надзор за органами публичной власти федеральной территории «Сириус» и другими, которые впоследствии могут быть созданы. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы являются сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Ирина Панькина. В пояснительной записке говорится, что действующим законодательством не предусмотрен прокурорский надзор за органами публичной власти федеральных территорий, взаимодействие с ними и проведение антикоррупционной экспертизы издаваемых ими нормативных правовых актов.
В связи с этим авторы проекта предлагают внести соответствующие изменения в федеральные законы о прокуратуре и об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Это позволит усовершенствовать организацию надзора за соблюдением Конституции РФ, а также прав и свобод граждан, отмечается в пояснительной записке.
Возможность создания федеральных территорий была прописана в поправках в Конституцию, принятых в 2020 г. Первой и пока единственной в России федеральной территорией является «Сириус». Она названа в честь одноименного Центра выявления и поддержки талантливых детей, созданного в 2015 г. на базе олимпийской инфраструктуры Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина.
Законопроект о создании федеральной территории был внесен Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым в ноябре 2020 г., а уже в декабре подписан Путиным. На территории должна быть исполнительная и законодательная власть, состоящая из Совета территории. Совет состоит из 17 человек, девять из которых избираются. Еще трое назначаются президентом, трое – правительством и один представляет губернатора Краснодарского края, а еще один член совета – сам глава территории, которого избирает совет по представлению президента. Предполагалось, что территория станет экономически самостоятельной, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами.
До 2025 г. в «Сириусе» запланирован переходный период, за это время власти должны будут закончить решение вопросов о разделении полномочий между различными уровнями власти.