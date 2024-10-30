Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за буллинг

Разработанный группой депутатов законопроект по предотвращению буллинга сейчас находится на согласовании в Минобрнауки и Минпросвещения, рассказал «Ведомостям» его соавтор, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). В нем предлагается ввести в законодательство понятие «травля», а также привлекать организаторов буллинга к административной ответственности по статье об оскорблении (КоАП РФ ст. 5.61). По словам Метелева, на данный момент между авторами инициативы и представителями ведомств идут дискуссии о том, какие именно механизмы по профилактике буллинга будут предложены в законопроекте. В целом же концептуально Минобрнауки и Минпросвещения поддерживают идею предупреждения травли в образовательных учреждениях, отраженную в документе, добавил он.