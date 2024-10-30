Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за буллинг

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за буллингТакой законопроект находится на согласовании в Минобрнауки и Минпросвещения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за буллинг. «Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность. Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось», – сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по молодежной политике 29 октября (цитата по ТАСС).
Омбудсмен отметила, что травля детей может вызывать более тяжкие последствия, чем клевета и побои: буллинг «рушит человеческую судьбу» и «толкает к суициду». По ее мнению, на сокращение антиобщественных действий вроде травли влияет «только ответственность». При этом представитель Москальковой не смог уточнить «Ведомостям», за введение какого именно вида ответственности – уголовной или административной – выступает омбудсмен.
Не обсуждался конкретный вид ответственности за буллинг в образовательных учреждениях и на заседании в Госдуме, рассказал участвовавший в нем глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.
Разработанный группой депутатов законопроект по предотвращению буллинга сейчас находится на согласовании в Минобрнауки и Минпросвещения, рассказал «Ведомостям» его соавтор, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). В нем предлагается ввести в законодательство понятие «травля», а также привлекать организаторов буллинга к административной ответственности по статье об оскорблении (КоАП РФ ст. 5.61). По словам Метелева, на данный момент между авторами инициативы и представителями ведомств идут дискуссии о том, какие именно механизмы по профилактике буллинга будут предложены в законопроекте. В целом же концептуально Минобрнауки и Минпросвещения поддерживают идею предупреждения травли в образовательных учреждениях, отраженную в документе, добавил он.
«Ведомости» направили запросы в оба министерства с просьбой подтвердить это, а также выразить свое мнение относительно инициативы введения административной ответственности за травлю.
Законопроект также предлагает обязать сотрудников учебных заведений информировать о фактах травли региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (создаются правительством субъекта), рассказал Метелев. Для организаторов буллинга и их родителей в нем предлагается проводить «индивидуально-профилактические работы». Такие занятия могут включать в себя как работу с психологом, так и участие в социальных волонтерских проектах, говорил депутат РБК в сентябре.
Буллинг приобрел «массовый характер» с развитием интернета, считает Метелев: «Эта проблема стала уже сегодня колоссальной, просто бедой. Потому что мы каждый день видим эти ролики в интернете: драки, оскорбления, издевательства». Около 75% российских школьников являются жертвами или свидетелями буллинга, утверждает депутат, ссылаясь на социологическое исследование российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Сколько россиян сталкивалось с травлей в школе
С травлей в школе сталкивался каждый четвертый россиянин (25%), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще каждый пятый гражданин сказал, что буллинг испытали его дети или внуки (19%), говорится в исследовании. Такая часть респондентов в большинстве случаев отмечала, что буллинг исходил от других учеников (89%), еще меньше трети из них говорили о травле со стороны учителей (31%).
ВЦИОМ провел опрос в августе 2024 г. методом телефонного интервью, респондентами стали 1600 совершеннолетних россиян.
Развивать профилактику травли необходимо через работу с замдиректора школ по воспитательной работе и преподавателями, считает Гуров. По его словам, «важно объяснить педагогам, как работать с буллингом» и предотвращать его.
Это не первая попытка законодателей проработать нормы профилактики травли в школах. Над аналогичным документом работали еще в 2022 г., одним из его авторов была первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»). В документе также вводилось понятие травли и определялись виды буллинга. Лантратова выступала за создание в стране комплексной программы профилактики буллинга, основой которой был бы рамочный законопроект.
Главная проблема инициатив, направленных на введение юридической ответственности за буллинг, состоит в «расплывчатом и субъективном понимании» таких действий, считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Из-за нечеткого определения и описания признаков травли реализация подобных законодательных инициатив «может быть чрезвычайно затруднена или вовсе невозможна», говорит он.
Несовершеннолетний может быть привлечен к административной ответственности с 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ), сказал «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. К подростку могут быть применены все 10 видов административного наказания, но чаще всего они получают предупреждение и штраф, дополнил он. По его словам, родители несовершеннолетних же несут только гражданскую ответственность за административные правонарушения ребенка – возмещают причиненный вред личности или ее имуществу.