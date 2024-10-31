В России создадут Международную фактчекинговую организацию

Кроме того, ФБР утверждает, что домен проекта куплен через криптобиржу, а IP-адрес был скрыт несколькими слоями VPN. «Однако покупка домена была совершена на сайте reg.ru и оплачена с карты российского банка, а зарегистрирован он был на одного из сотрудников "Диалога". Более того, поскольку в ФБР нет точного IP-адреса, они вместо технических аргументов используют художественную метафору, говоря, что русские прятались за слоями VPN и VPS, как матрешка», – сказал Табак.