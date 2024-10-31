В России создадут Международную фактчекинговую организацию

В России создадут Международную фактчекинговую организациюЕе запустит АНО «Диалог» на фоне обвинений в распространении фейков со стороны ФБР
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» изучила материалы Федерального бюро расследований (ФБР) США и собрала доказательства того, что они основаны на недостоверной информации. Об этом сообщил генеральный директор АНО Владимир Табак на пресс-конференции в главном офисе компании. Расследование ФБР строится на проекте «Война с фейками», который «Диалог» создал в начале спецоперации. Табак подчеркнул, что целью проекта является фактчекинг.
В то же время ФБР, ссылаясь на статью американского аналитического центра The Atlantic Council, утверждает, что проект «Война с фейками» якобы создан для вмешательства в американские выборы. По информации «Диалога», теме выборов в США посвящены лишь 17 публикаций с 24 февраля 2022 г. Они размещались на основном сайте и англоязычном канале проекта.
Кроме того, ФБР утверждает, что домен проекта куплен через криптобиржу, а IP-адрес был скрыт несколькими слоями VPN. «Однако покупка домена была совершена на сайте reg.ru и оплачена с карты российского банка, а зарегистрирован он был на одного из сотрудников "Диалога". Более того, поскольку в ФБР нет точного IP-адреса, они вместо технических аргументов используют художественную метафору, говоря, что русские прятались за слоями VPN и VPS, как матрешка», – сказал Табак.
В «Диалоге» обнаружили еще один недостоверный пункт. ФБР, опираясь на расследование французского государственного агентства Vignum, утверждает, что между страницей администратора «Войны с фейками» и сайтом RRN была настроена переадресация. Vignum, в свою очередь, ссылается на скриншот жителя Львова, отмечает Табак. Если бы на странице администрирования был установлен редирект на другой ресурс, сайт не смог бы администрироваться и пополняться материалами, пояснили в «Диалоге».
Бюро расследований в качестве аргумента также использует информацию о временных метках для входа в систему. В материалах утверждается, что большинство из них соответствует рабочим часам по московскому времени, хотя в том же часовом поясе, что и Москва, находятся и другие страны: например, Белоруссия, Ирак, Кувейт, Сирия, Турция и др. Рабочим временем, согласно позиции ФБР, считается промежуток с 4:22 до 18:08 мск – тогда происходила регистрация доменов.
На фоне обвинений со стороны ФБР «Диалог» объявил о создании Международной фактчекинговой организации. Ее цель – совместно с дружественными странами и другими объединениями создавать сервисы для опровержения фейковой информации. Концепцию организации представят 20 ноября на форуме «Диалог о фейках 2.0».
4 сентября ФБР, министерство юстиции и министерство финансов США обвинили «Диалог» в распространении фейков. На основании этого решения на организацию и ее гендиректора Табака наложены санкции США. «Диалог» категорически отверг обвинения и намерен отстаивать свою честь в американском суде. В конце октября организация также попала под санкции со стороны Великобритании.