Госдума приняла декриминализирующий работу врачей закон

Госдума приняла декриминализирующий работу врачей законПоправки внесены в статью, по которой медиков чаще всего привлекают к уголовной ответственности
Депутаты Госудумы приняли в третьем чтении законопроект, декриминализирующий работу врачей, следует из электронной базы нижней палаты.
Документ вносит изменения в ст. 238 Уголовного кодекса (УК) РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она дополняется примечанием, согласно которому действие статьи не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи.
Авторы поправки, касающейся врачей, внесенной в проект ко второму чтению, – заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (оба – «Единая Россия»), а также председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и другие.
Сейчас медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ, но одна из самых часто применяемых – ст. 238, сказал «Ведомостям» автор поправки Башанкаев.
Количество уголовных дел, возбуждаемых по ст. 238 УК РФ, растет с каждым годом, продолжил он. В 2022 г. по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023 г. – уже 216 дел. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются еще активнее: в 2022 г. таких случаев было 136, в 2023 г. цифра выросла до 247. По его мнению, одна из основных причин этого – отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений.
В своей практике Верховный суд (ВС) РФ отходит от концепции распространения законодательства о защите прав потребителей на медицинскую помощь, оказанную по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, следует из определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 15.07.2019 № 44-КГ19-7. Таким образом разграничивая «медицинскую услугу» и «медицинскую помощь». Тем не менее суды общей юрисдикции продолжают использовать в отношении медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по программе госгарантий, ст. 238 УК РФ, то есть трактуя ее как коммерческую услугу.
Как устроена программа госгарантий
Базовая программа ОМС является частью программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Она определяет права застрахованных на территории всей страны и устанавливает единые требования к территориальным программам ОМС. Последние, в свою очередь, утверждаются субъектом, перечень доступных для жителей региона бесплатных услуг в территориальной программе может быть шире, чем в базовой.
Как следует из исследования «Актион медицины» (входит в группу «Актион»), с января 2023 г. по 8 августа 2024 г. в российские суды было передано более 390 дел по умышленным или неосторожным общественно опасным деяниям медицинских работников.
Из них большинство – 177 дел – по ст. 238 УК РФ. В одном случае был получен реальный срок, два человека были приговорены условно с испытательным сроком. Кроме этого, в одном случае назначено наказание в виде уголовного штрафа. В остальных 90% случаев было отказано в возбуждении уголовного дела или истек срок давности привлечения к ответственности, говорится в исследовании.
«В итоге из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения, поскольку постоянный стресс и правовая неопределенность – не лучшие помощники в работе, стрессогенность которой и без того слишком высока», – говорит Башанкаев.
Он добавил, что, заботясь о безопасности врачей, депутаты не ставят под угрозу безопасность пациентов. «Напротив, эти два аспекта неразрывны. Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными», – считает он.
Для сравнения: за тот же период (с января 2023 г. по 8 августа 2024 г. ) в суды было передано 87 дел по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 11 дел по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), пять дел по ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному), 10 дел по ст. 293 УК РФ (халатность) и более 100 дел по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).