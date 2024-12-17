Госдума приняла декриминализирующий работу врачей закон

Количество уголовных дел, возбуждаемых по ст. 238 УК РФ, растет с каждым годом, продолжил он. В 2022 г. по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023 г. – уже 216 дел. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются еще активнее: в 2022 г. таких случаев было 136, в 2023 г. цифра выросла до 247. По его мнению, одна из основных причин этого – отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений.