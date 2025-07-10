Суд приговорил трех сотрудников МПГУ к срокам за взятки в биткойнах

Суд приговорил трех сотрудников МПГУ к срокам за взятки в биткойнахОни получали вознаграждения за защиту диссертаций и присуждение ученой степени
Мещанский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о взятках в биткойнах за успешную защиту диссертаций в отношении завкафедрой и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета (МПГУ). Заведующей кафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Елене Левановой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 2 млн руб., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса.
Судебный процесс по существу длился меньше полугода. Судья Марина Сосновцева признала Леванову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).
По словам источника «Ведомостей», в суде было установлено, что в ноябре 2022 г. преподавательница за взятки должна была помочь трем соискателям в допуске к защите диссертации и поспособствовать в принятии участниками совета положительного решения при защите их работ. Посредниками в передаче взятки, говорит собеседник, выступили два сотрудника МПГУ, которые в рамках уголовного дела также получили сроки. В частности, старшему преподавателю кафедры Ксении Плешаковой и ученому секретарю диссертационного совета вуза Владимиру Плешакову суд назначил по шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафами по 500 000 руб. каждому. Судом с Левановой взысканы в доход государства 702 000 руб. за счет конфискации денежных средств.
Майнинговая ферма в вузе
В ходе прений сторона обвинения требовала приговорить Леванову к аналогичному сроку, но с большим штрафом – 5 млн руб. Также гособвинитель просил назначить Плешаковым по шесть лет реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом по 1,5 млн руб. Ранее всем трем фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Об уголовном деле в отношении сотрудников вуза сообщил РБК в августе 2021 г. Но еще в декабре 2020 г. Telegram-канал Baza писал о том, что Леванова стала фигурантом уголовного дела о получении взятки. Тогда же сообщалось, что фигурантами также могут стать коллеги профессора. Взятки Леванова брала только в криптовалюте, получая их в биткойнах на свои анонимные кошельки, писали в СМИ. Во время обысков у Левановой были найдены обналиченные денежные средства, расфасованные по конвертам, которые предназначались коллегам председателя диссертационной комиссии. Самой Левановой, по данным Baza, тогда вменялся один эпизод – дача взятки в 156 000 руб., которую она получила за положительное решение по одной диссертации.
Диссертации, которые защищались на базе МПГУ, не впервые оказываются в центре скандала. В феврале 2013 г. тогдашний глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов утвердил решение президиума Высшей аттестационной комиссии лишить ученых степеней 11 человек, уличенных в плагиате и других нарушениях. Тогда же своей должности лишился ректор вуза Виктор Матросов.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер