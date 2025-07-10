Суд приговорил трех сотрудников МПГУ к срокам за взятки в биткойнах

Об уголовном деле в отношении сотрудников вуза сообщил РБК в августе 2021 г. Но еще в декабре 2020 г. Telegram-канал Baza писал о том, что Леванова стала фигурантом уголовного дела о получении взятки. Тогда же сообщалось, что фигурантами также могут стать коллеги профессора. Взятки Леванова брала только в криптовалюте, получая их в биткойнах на свои анонимные кошельки, писали в СМИ. Во время обысков у Левановой были найдены обналиченные денежные средства, расфасованные по конвертам, которые предназначались коллегам председателя диссертационной комиссии. Самой Левановой, по данным Baza, тогда вменялся один эпизод – дача взятки в 156 000 руб., которую она получила за положительное решение по одной диссертации.