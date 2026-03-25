Как думская оппозиция реагирует на цифровые ограничения

Как думская оппозиция реагирует на цифровые ограниченияПартиям будет непросто убедить избирателей в своей возможности влиять на блокировки
Власти Краснодара отозвали согласование митинга против блокировок в интернете, назначенного на 28 марта. Об этом сообщил в Telegram-канале организатор акции, секретарь крайкома КПРФ и депутат городской думы Александр Сафронов. В полученном им уведомлении от администрации города отказ объясняется соображениями безопасности.
Ранее КПРФ удалось провести различные акции в защиту цифровых прав граждан в десятке регионов, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК партии по выборам Сергей Обухов. В частности, они состоялись в Пензенской области, Ненецком автономном округе, Пермском крае и Коми. Одиночные пикеты прошли также, например, в Саратовской и Новосибирской областях.
2 февраля 17 депутатов от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение бессрочного моратория на блокировку мессенджеров.
В основном партии парламентской оппозиции в том или ином виде осуждают происходящее, обратили внимание «Ведомости», но пока ограничиваются заявлениями.
«Мы выступаем против любых избыточных ограничений в интернете», – заявил, в частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после исключения из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова, который активно оправдывал необходимость блокировок и замедлений.
23 марта Слуцкий сообщил, что партия вместе с экспертами разработает законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России». «Мы получаем массу обращений по работе интернета и связи. Каждый из нас на себе ощутил эту блокаду. Какими бы ни были причины, людям нужны гарантии использования цифровой инфраструктуры и связи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
Довольно оперативно против замедления Telegram высказался председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. 11 февраля в ходе пресс-подхода в Госдуме он выругался в адрес инициаторов замедления Telegram.
О том, планирует ли партия проводить какие-либо публичные мероприятия против цифровых ограничений, в СР «Ведомостям» не ответили.
Лидер «Новых людей» (НЛ) Алексей Нечаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным 12 февраля предложил провести 2026 год без запретов. «Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы», – обратился он к премьеру.
Эту тему в НЛ продолжили и в ходе партийного съезда 5 марта, выступив за снятие блокировок и пообещав бесплатную раздачу WiFi в регионах, которые сталкиваются с проблемами со связью.
«Нужно дать людям выразить свое мнение – и мы будем этого добиваться. [Но] проводить публичные мероприятия начнем только тогда, когда будем уверены, что участникам не грозят штрафы и задержания», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы НЛ.
Из непарламентской оппозиции против блокировок активно выступают в «Яблоке». Партия подавала заявки на митинги за свободный интернет и против блокировок в трех крупных городах – Москве (на 1 марта), Иркутске (на 1 и 29 марта) и Казани (на 28 марта), но все заявки были отклонены властями, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь политической силы Игорь Яковлев.
У граждан нет большого запроса на позицию партий в контексте блокировок, поскольку они не кажутся институтом, который может на что-то повлиять, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В связи с этим не очень понятно, конвертируется ли затраченная энергия политических сил по теме мобильного интернета, хотя, признает Виноградов, это имеет потенциал «довольно серьезной» очаговой вспышки.
Ситуация с отключением мобильного интернета в Москве очень похожа на то, что испытывали ряд регионов в 2025 г., и «белые списки» тогда еще не работали, вспоминает социолог Денис Волков. По его словам, отсутствие связи затрагивает прежде всего самых молодых и самых активных, но, насколько эта тема будет активно эксплуатироваться на выборах, сказать сложно.
Не исключено, что парламентские партии будут использовать эту протестную повестку осторожно и аккуратно, да и остается вопрос, смогут ли они убедить избирателей, что способны как-то ослабить блокировку, отмечает эксперт.