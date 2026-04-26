Дистанционные медосмотры таксистов предложили проводить на заправках и парковках

Согласно результатам исследования «Объединения самозанятых России», с которым ознакомились «Ведомости», 80% водителей такси не проходят ежедневные пред- и послерейсовые медицинские и технические осмотры. Регулярно медосмотры проходят только 10% респондентов, еще 10% – делают это эпизодически. В опросе приняли участие 14 948 водителей по всей России, работающих через приложения крупных агрегаторов такси – как штатно, так и в статусе самозанятых. Авторы исследования отказались раскрывать, о каких именно агрегаторах идет речь. Почти 60% опрошенных водителей работают в режиме подработки или эпизодически. Только для около 40% респондентов работа в такси является основным источником дохода.