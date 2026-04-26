Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB12,39-0,12%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,94+0,04%RGBITR780,82+0,04%
Общество

Дистанционные медосмотры таксистов предложили проводить на заправках и парковках

Более 80% водителей такси не проходят эти и другие обязательные процедуры, говорится в исследовании
Татьяна Акиншина
Алексей Орлов / Ведомости


Для масштабного перехода к дистанционному формату предрейсовых медосмотров таксистов нужно расширять сеть пунктов осмотров. Например, размещать их на автозаправках, парковках и вокзалах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минтранса.

После вступления в силу с 1 сентября 2023 г. закона о такси требование проходить предрейсовые медосмотры (вместе с техосмотрами) распространили на частных водителей на личных автомобилях. Система работает в двух форматах – очном и дистанционном. С 2023 г., по данным Минтранса, было пройдено 22 млн случаев дистанционных медосмотров водителей. За перевозку пассажиров без прохождения предрейсового медосмотра и техосмотра транспортных средств (ТС) таксисту грозит штраф размером в 3000 руб., компаниям – 30 000 руб.

Согласно результатам исследования «Объединения самозанятых России», с которым ознакомились «Ведомости», 80% водителей такси не проходят ежедневные пред- и послерейсовые медицинские и технические осмотры. Регулярно медосмотры проходят только 10% респондентов, еще 10% – делают это эпизодически. В опросе приняли участие 14 948 водителей по всей России, работающих через приложения крупных агрегаторов такси – как штатно, так и в статусе самозанятых. Авторы исследования отказались раскрывать, о каких именно агрегаторах идет речь. Почти 60% опрошенных водителей работают в режиме подработки или эпизодически. Только для около 40% респондентов работа в такси является основным источником дохода.

Исследование также показало, что большинство водителей самостоятельно отказываются от работы при наличии объективных рисков. Так, при плохом самочувствии 84% опрошенных таксистов не выходят на линию, еще 14% стараются не работать. Лишь менее 2% продолжают работать в обычном режиме.

Среди опрошенных водителей 43% указали, что не проходят медосмотры из-за работы в такси в формате подработки. Еще 40% опрошенных считают осмотры формальной процедурой, не влияющей на безопасность. На отсутствие инфраструктуры указали 28% респондентов, на временные затраты – 23%, на высокую стоимость – 21%. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Предрейсовые медосмотры водителей призваны максимально обезопасить участников дорожного движения от потенциального ДТП, напомнила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. По мнению автоюриста Льва Воропаева, в России нужно разработать механизм, позволяющий документально подтверждать факт прохождения медосмотра каждым водителем, выходящим на рейс.

Действующее нормы закона не учитывает высокую долю самозанятых в отрасли, считают опрошенные эксперты. Текущие формулировки предусмотрены для таксистов, работающих в штате крупных таксопарков с собственными медпунктами, говорит владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Крупные агрегаторы такси в РФ

Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ за 2024 г., лидером среди приложений для вызова такси стал «Яндекс Go» – его назвали 79% пользователей. Пользователи также выбирали «Максим» (8%), «Убер Россия» (сейчас – Fasten) (5%) и «Везет» (3%; оба сервиса принадлежат «Яндексу»), а также Drivee и «Автолигу» (по 1%).

Сервис «Максим» не регулируют пред- и послерейсовые медосмотры водителей такси, а также и предрейсовые техосмотры их автомобилей, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы сервиса. Это непосредственная обязанность и ответственность самих перевозчиков, подчеркнул он. Контроль соблюдения этого требования является исключительной функцией госорганов, заключил представитель сервиса.

Представитель пресс-службы «Яндекс Go» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в сервисы «Ситимобил», Drivee и «Автолига».

