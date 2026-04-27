«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье

«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве и ПодмосковьеЗа сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков
В Москве и Подмосковье 27 апреля объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и сильным ветром. Это следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО).
До 21:00 27 апреля местами прогнозируется обильный мокрый снег, его налипание на провода и деревья, гололедица на дорогах. В течение суток местами ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 23 м/сек. Метеорологи предупреждают, что 28 апреля западный ветер достигнет 15-20 м/сек.
По данным Гидрометцентра, в Московской области 27 апреля местами ожидается западный ветер с порывами до 25 м/с, а также сильный мокрый снег и гололедица. Непогода продолжится и ночью 28 апреля.
На сайте мэра Москвы жителей столицы попросили соблюдать осторожность на улице, заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.
«В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112», – напомнили в мэрии.
Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало жителям столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.
Из-за тяжести осадков и сильного ветра ветви деревьев начали ломаться, падая на автомобили и проезжую часть, передает «Первый канал». В частности, ветки рухнули на железнодорожные пути в Москве. Это привело к временной остановке движения поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская».
Из-за сложных метеоусловий был временно отложен вылет некоторых рейсов из столичного аэропорта «Внуково». Командиры самолетов приняли решение в связи с сильным ливневым снегом и видимостью менее 1000 м. Пассажиры ожидают улучшения погоды в терминале.
27 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец проинформировал, что за последние сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Среди населенных пунктов Подмосковья больше всего осадков пришлось на Михайловское (27 мм, или 79% от объема осадков апреля).
26 апреля в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности.