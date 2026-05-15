На молодых сотрудников давят низкая зарплата и эмоциональное выгорание

Иногда молодые люди увольняются одним днем – например, уходят на обед и не возвращаются, рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Согласно Трудовому кодексу, работодатель может уволить сотрудника за отсутствие на рабочем месте. Такая запись портит трудовую книжку и усложняет поиск нормальной работы, сказал эксперт. С другой стороны, у каждой компании есть свой бренд как работодателя. Если в ней плохо относятся к сотрудникам, в том числе при увольнении, ее имидж портится. Улучшать его очень дорого и сложно, а стоимость и сроки привлечения новых сотрудников будут выше, добавил Мурадян.