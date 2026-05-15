Главная / Общество /

На молодых сотрудников давят низкая зарплата и эмоциональное выгорание

Компаниям придется менять корпоративную культуру, если они не хотят столкнуться с дефицитом кадров
Екатерина Дорофеева
Чаще всего напряжение у молодых сотрудников на работе вызывает низкая зарплата – об этом говорят 45% таких специалистов. Практически на таком же уровне на них давит эмоциональное истощение – 44%. Почти каждый третий молодой работник считает трудностями бюрократию и отсутствие премий – по 30%. Это следует из совместного доклада о корпоративной молодежной политике аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ и Росмолодежи. Ответ на вопрос о трудностях был множественным.

В возрасте 18–24 лет жалобы сотрудников часто связаны с размером зарплаты, премиями и рутинными задачами. Они заинтересованы в разумной рабочей нагрузке, опасаются переработок и заботятся о балансе работы и личной жизни, говорится в докладе. Молодежь в возрасте 25–29 лет чувствительна к безопасным и комфортным условиям труда, быстрому карьерному росту. В возрасте 30–35 лет у сотрудников растет значимость мер социальной поддержки, отмечено там же.

Когда проводили опрос

Интернет-опрос АЦ ВЦИОМ проходил в марте этого года по формализованной анкете на базе вероятностной панели. Участие приняли 950 работающих россиян. Показатели отражают мнение сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет.

Молодежь готова поступиться зарплатой, ожидая, что в ближайшие годы она сможет сделать быструю карьеру, рассказал председатель общественного совета при Минтруде Константин Абрамов. Когда это не получается, у сотрудников могут наступать дезориентация и эмоциональное выгорание, уточнил он. Молодежь в возрасте 25–29 лет, становясь для работодателя ценными кадрами, более требовательна, поскольку у них к этому возрасту уже был первый опыт работы. Кроме того, она начинает планировать отношения и семью, отмечает Абрамов.

У осознанной молодежи появился ранний карьерный старт, рассказала директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара. Профессия для них становится не просто средством заработка, а частью идентичности. Карьерно ориентированные молодые люди считают совершенно нормальным менять работу и это вызов для работодателей, добавила она. С учетом демографической ситуации работодателям нужно научиться расставаться с ними так, чтобы в будущем была возможность встретиться, говорит Касамара.

Универсальной корпоративной политики нет

В работе с молодыми сотрудниками работодателю нужно понять социальную архитектуру коллектива, отраслевую специфику и основные проблемные точки, говорится в докладе. На основе этого можно внедрять конкретные меры. Но при их планировании нужно думать о глобальной задаче: с помощью системной работы с молодыми кадрами дать юным россиянам ясный и позитивный образ будущего.

Иногда молодые люди увольняются одним днем – например, уходят на обед и не возвращаются, рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Согласно Трудовому кодексу, работодатель может уволить сотрудника за отсутствие на рабочем месте. Такая запись портит трудовую книжку и усложняет поиск нормальной работы, сказал эксперт. С другой стороны, у каждой компании есть свой бренд как работодателя. Если в ней плохо относятся к сотрудникам, в том числе при увольнении, ее имидж портится. Улучшать его очень дорого и сложно, а стоимость и сроки привлечения новых сотрудников будут выше, добавил Мурадян.

Молодые сотрудники редко прямо говорят о выгорании – чаще всего сначала падает вовлеченность, исчезает инициатива, растет раздражение и ощущение бессмысленности работы, отмечает специалист психологической платформы Alter Светлана Новоселова. Поэтому, по ее словам, важна регулярная и безопасная коммуникация: короткие встречи с руководителем, возможность анонимной обратной связи, быстрый доступ к HR или корпоративной психологической поддержке без страха репутационных и других последствий. Ключевое условие – сотрудник должен видеть, что после разговора что-то реально меняется, иначе доверие исчезает окончательно. Молодежь не стучится в одни и те же закрытые двери дважды – корпоративная культура и канал взаимодействия с ними должны быть предельно искренними, доступными и открытыми, добавила эксперт.

