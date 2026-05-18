Российские сотрудники зарубежных филиалов добиваются права судиться дома

Российские сотрудники зарубежных филиалов добиваются права судиться домаКонституционный суд проверит нормы Трудового кодекса
Два бывших сотрудника крупной российской компании обратились в Конституционный суд (КС) с жалобами на нормы законодательства, которые, по их мнению, фактически лишают российских граждан права на судебную защиту в спорах с отечественными работодателями, если работа выполнялась за пределами страны. «Ведомости» ознакомились с содержанием документов, принятых к рассмотрению. Речь идет о двух мужчинах, работавших в филиале на Ближнем востоке.
Жалобы заявителей объединены в одно производство, уточнили в пресс-службе КС. Они оспаривают положения ст. 32 Гражданского процессуального кодекса (ГПК), а также нормы Трудового кодекса (ТК), регулирующие особенности заключения договоров с сотрудниками, направляемыми на работу за границу. По их мнению, сложившаяся судебная практика позволяет российским судам отказываться от рассмотрения трудовых споров только потому, что в договоре предусмотрена иностранная подсудность.
Из материалов следует, что оба заявителя были приняты на работу в 2020 г. Формально они трудились в филиале российской компании, при этом ключевые элементы трудовых отношений, как утверждают заявители, были связаны именно с РФ. Собеседования проходили в Москве, предложения о работе оформлялись на русском языке на бланках, локальные нормативные акты также составлялись на русском языке, а сама компания осуществляла обязательные социальные и пенсионные платежи в российскую бюджетную систему.
Кроме того, заявители указывают, что российское законодательство применялось работодателем и при прекращении трудовых отношений. После увольнения и дисциплинарных взысканий сотрудники попытались оспорить действия работодателя в российских судах. Но суды в Москве прекратили производство по искам, сославшись на условия трудовых договоров, предусматривающих рассмотрение споров местными судами. Вышестоящие суды поддержали эти решения.
В жалобах в КС заявители утверждают, что подобный подход нарушает сразу несколько положений Конституции, включая право на судебную защиту, гарантии свободы труда и принцип социального государства. Суды проигнорировали тот факт, что работник в трудовых отношениях является более слабой стороной, а условие о подсудности включалось в договор работодателем фактически в одностороннем порядке, настаивают заявители.
Особое внимание в жалобах уделено ст. 32 ГПК, которая позволяет сторонам менять территориальную подсудность по соглашению. Авторы обращений считают, что в трудовых спорах такая норма не может применяться механически, поскольку работник зачастую не имеет возможности реально влиять на содержание договора: если условие о рассмотрении споров в иностранной юрисдикции включается в типовой трудовой договор присоединения, это делает защиту прав либо невозможной, либо чрезмерно обременительной.
Как следует из текста обращений, КС фактически предстоит оценить границы допустимости договорной подсудности в трансграничных трудовых отношениях. В данном случае вмешательство КС было бы крайне желательным, так как имеется фундаментальное разногласие, согласился руководитель практики трудового права Five Stones Consulting Александр Карпухин. При этом позиция с точки зрения трудового права достаточно однозначна: в приоритете должны быть интересы работника как экономически слабой стороны трудовых отношений.
По мнению советника Федеральной палаты адвокатов, управляющего партнера московской коллегии адвокатов «Траст энд ло» Майи Шевцовой, у этих жалоб есть вполне серьезные шансы. По сути, заявители ставят вопрос: может ли российский гражданин, работающий на российскую компанию, остаться вообще без защиты в российских судах только потому, что трудовой договор содержит условие о рассмотрении спора за границей, объясняет она.
В российской практике, по словам Шевцовой, уже есть примеры, когда вопрос подсудности фактически пересматривался именно из-за невозможности или крайней затруднительности обращения в иностранные суды. Это особенно заметно после 2022 г. в спорах с участием российских компаний и иностранных юрисдикций. То есть сама идея о том, что договорная подсудность не является абсолютной и может отступать перед необходимостью обеспечить реальный доступ к правосудию, для российского права уже не новая, пояснила она.
«Но в трудовых спорах эта проблема пока остается практически неурегулированной», – уточняет Шевцова. По словам арбитра при РСПП Асият Алибековой, отказ российских судов в защите прав и направление в иностранную юрисдикцию фактически лишают человека реальной возможности защитить свои интересы. Иначе говоря, вынуждают вернуться обратно в чужую страну, чтобы защитить свои права. Кроме того, Верховный суд уже отмечал, что по общему правилу в трудовом договоре нельзя изменить подсудность, если это ухудшает положение работника, напоминает эксперт. Такие условия недопустимы, поскольку трудовое законодательство изначально направлено на защиту более слабой стороны – работника, резюмирует Алибекова.