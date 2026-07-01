В Москве простились с многолетним соратником президента Сергеем Ивановым

В Москве простились с многолетним соратником президента Сергеем ИвановымНа церемонию перед похоронами на Троекуровском кладбище приехал Владимир Путин
В последний июньский день, на который выпало прощание в Центральной клинической больнице (ЦКБ) с Сергеем Ивановым в Москве было свежо и ясно. Утреннее силовое усиление на западе города из-за панихиды по одному из самых известных выходцев из КГБ, который занимал руководящие посты в Совбезе России, ФСБ, армии, правительстве и Кремле, было предсказуемо.
За ограждения корпуса патологоанатомического отделения, где проходила церемония, первые полтора часа пропускали близких, друзей, коллег и сослуживцев. И практически полностью закрытый характер церемония имела для прессы. «Нельзя. Вот такие мы», – без лишних любезностей заметил один из офицеров.
Громких речей не было. Публично уже все было сказано после трагичной новости от 26 июня, которую сообщила баскетбольная Единая лига ВТБ. Иванов был ее почетным президентом. А глава ВТБ Андрей Костин, конечно, был среди посетителей церемонии. Иванов был неравнодушен к различным видам спорта, болел за ЦСКА. В ЦКБ пришел и гендиректор футбольного клуба Роман Бабаев.
Впрочем, было бы проще сказать, кто не пришел проститься с Ивановым.
К началу церемонии, в 10 утра, журналистов чуть отодвинули от ЦКБ ближе к забору расположенного тут же медицинского колледжа. В день выдачи дипломов можно было перепутать, куда идут люди с алыми цветами.
Среди первых, кто вышел из ЦКБ, – бывший вице-премьер по ВПК, а сейчас сенатор Юрий Борисов. Кажется, будто был весь истеблишмент.
Пришел экс-глава Минтранса и сенатор Евгений Дитрих, вот последний руководитель администрации президента Бориса Ельцина и первый руководитель администрации президента Владимира Путина Александр Волошин. А еще нынешний глава администрации Антон Вайно, прошлый (до Иванова) – Сергей Нарышкин.
Вот спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров. Был силовой блок: Александр Бастрыкин (СК), Игорь Краснов (ВС), бывший генпрокурор Юрий Чайка, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Пришли парламентарии и сотрудники кремлевской администрации разного ранга – простились с Ивановым помощник Путина Владимир Мединский (и он сказал пару слов журналистам), Андрей Фурсенко и многие другие.
В этот день у ЦКБ рядом со первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым в какой-то момент можно было застать Дмитрия Козака, давнего соратника президента, который в 2025 г. ушел с должности заместителя главы администрации президента. Он, судя по кадрам дальнозорких фотографов, утешающе приобнимал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Главный кортеж – президента Путина – прибыл примерно в 10.10. Внутри здания он пробыл примерно 20 минут, возложил свой букет с траурной лентой, трижды перекрестился и подошел к горевавшим вдове Иванова Ирине и сыну Сергею.
Иванов был знаком по службе с президентом еще с 1970-х гг. В 1990-е, после распада СССР, правда, их трудовые пути расходились – пока Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, Иванов оставался во внешней разведке. Но в 1998 г. он был назначен на пост заместителя Путина в ФСБ, и далее их доверительная связь, кажется, сохранялась уже до конца. «На всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек», – говорится в телеграмме с соболезнованиями лидера страны.
Иванов по собственной инициативе покинул свой последний государственный пост – спецпредставителя Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта – уже в начале 2026 г.
Приехал проститься и Дмитрий Медведев, зампред Совбеза и председатель партии власти. В последние дни многие вспоминали: в 2007–2008 гг., перед тем как Путин должен был уступить место главы государства после двух сроков работы на посту, вместе с Ивановым Медведев работал в правительстве России фактически на равных должностях вице-премьеров. Президентом в 2008 г. стал последний. Пришел на церемонию и Виктор Зубков, который тогда был главой правительства.
Во время прощания в глаза среди прочих бросился венок в цветах армянского флага. Но здесь удивляться поводов не было – его прислал третий президент Армении Серж Саргсян (2008–2018 гг.). Венки отражали, кто особо признателен Иванову за его деятельность: железнодорожники России, баскетбольный ЦСКА и Химки, коллектив РФПИ, который возглавляет Кирилл Дмитриев (он тоже был на церемонии). Венок прислал и нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.
Иванова провожали в последний путь с государственными и воинскими почестями, положенными генерал-полковнику: ротой почетного караула с флагом России и военным оркестром при выносе гроба, который погрузили в Aurus. Церемонию сложно назвать избыточной – что, по описанию знавших Иванова лично, под стать чертам характера умершего.
Похоронили его на Троекуровском кладбище, по завещанию рядом с трагически погибшим в 2014 г. сыном Александром.