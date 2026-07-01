В Москве простились с многолетним соратником президента Сергеем Ивановым

Иванов был знаком по службе с президентом еще с 1970-х гг. В 1990-е, после распада СССР, правда, их трудовые пути расходились – пока Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, Иванов оставался во внешней разведке. Но в 1998 г. он был назначен на пост заместителя Путина в ФСБ, и далее их доверительная связь, кажется, сохранялась уже до конца. «На всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек», – говорится в телеграмме с соболезнованиями лидера страны.