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Церемония прощания с Ивановым завершилась в Москве

Ведомости

Церемония прощания с бывшим министром обороны и экс-руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице завершилась. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

После завершения церемонии траурная процессия направится на Троекуровское кладбище в Москве, где состоятся похороны Иванова.

Проститься с бывшим министром приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования семье покойного.

В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым

Общество

В церемонии также принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Иванов посвятил жизнь служению стране. «Он внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал спикер нижней палаты.

Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. О его смерти сообщала Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он являлся.

В разные годы Иванов занимал посты вице-премьера и министра обороны России. С 2011 по 2016 г. он руководил администрацией президента РФ, после чего был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Эту должность Иванов покинул по собственному желанию 4 февраля.

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