Церемония прощания с Ивановым завершилась в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны и экс-руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице завершилась. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
После завершения церемонии траурная процессия направится на Троекуровское кладбище в Москве, где состоятся похороны Иванова.
Проститься с бывшим министром приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования семье покойного.
В церемонии также принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Иванов посвятил жизнь служению стране. «Он внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал спикер нижней палаты.
В разные годы Иванов занимал посты вице-премьера и министра обороны России. С 2011 по 2016 г. он руководил администрацией президента РФ, после чего был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Эту должность Иванов покинул по собственному желанию 4 февраля.