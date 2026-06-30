Церемония прощания с Ивановым завершилась в Москве

В разные годы Иванов занимал посты вице-премьера и министра обороны России. С 2011 по 2016 г. он руководил администрацией президента РФ, после чего был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Эту должность Иванов покинул по собственному желанию 4 февраля.