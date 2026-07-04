Гонка идей: великие изобретения на стыке России и США

В 1872 г. русский электротехник Александр Лодыгин поместил угольный стержень в стеклянную колбу, из которой предварительно откачал воздух. Уже в следующем году продемонстрировал практическое применение своего изобретения – его лампы заменили керосиновые горелки в фонарях на одной из петербургских улиц. 11 июля 1874 г. Лодыгин получил патент в Российской империи, а затем и во многих других странах, включая Испанию, Италию, Бельгию, Францию и Великобританию. Однако в США ему этого сделать не удалось. Впоследствии Лодыгин предложил использовать вольфрам – тугоплавкий материал, который до сих пор лежит в основе нитей накаливания. В 1906 г. он продал патент General Electric.