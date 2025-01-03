Незаменимая «семерка»

В 1964 г. на основе «Восходов» была создана наиболее распространенная модель космической ракеты-носителя «семерочного» семейства — «Союз». Наиболее совершенные варианты этого средства выведения используется для запуска на орбиту до сих пор. За все время своего существования свет увидели 11 модификаций «Союза», и с 1966 г. по настоящее время было выполнено 1156 запусков. Ни один другой космический носитель мира не может похвастаться такой статистикой. У американцев самыми распространенными космическими ракетами-носителями были представители семейства Thor/Delta, которые совершили 766 пусков, и Atlas, запущенный 585 раз. Однако они уже не смогут превзойти «Союз», так как их эксплуатация уже закончилась или заканчивается. Единственным претендентом на лидерство в этой области является семейство Falcon 9, созданное миллиардером Илоном Маском: c 2006 г. эти ракеты стартовали 422 раза и, возможно, через 10-12 лет догонят «Союз».