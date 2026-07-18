От «Катюши» до «Андрюши»: как появились советские РСЗО

С самого начала было ясно, что в новой наземной реактивной артиллерии самое главное – не установка, а самодвижущиеся снаряды. В силу реактивного принципа движения они, разгоняясь по направляющим, не давали отдачи. Это позволяло не применять артиллерийский ствольный аппарат – тяжелые и дорогостоящие орудия тут не требовались. Автомобильные шасси могли быть легкими, конструкция боевой надстройки могла выполняться из простых, не легированных углеродистых сталей, а снаряды после разработки и доводки в производстве могли стоить не дороже обычных артиллерийских.