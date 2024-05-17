Евгений Ивашкевич: «Бизнес может быть ответственным заказчиком высшего образования»

– В настоящее время у нас уже учится более 100 магистров, но самая важная для нас задача – это запустить 1 сентября бакалавриат. Мы рассчитываем набрать до 500 бакалавров. Это достаточно сложная задача. Магистры – это ребята, которые уже поучились в бакалавриатах наших лучших госуниверситетов, часто на бюджетных местах, получили в целом неплохое образование, но поняли, что им как раз не хватает профессии, которая позволила бы им быть успешными на рынке труда. Они приходят к нам с взрослой и понятной мотивацией. В бакалавриат же приходят дети. Они не очень четко понимают, что именно они хотят. Они не всегда четко понимают, чем именно они хотели бы заниматься во взрослой жизни. Они не всегда понимают и свои собственные таланты. Поэтому мы не ждем, что в июле на нас свалятся с неба абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ. Наоборот, мы весь учебный год проводим с 11-классниками всевозможные кружки по программированию, разнообразные мероприятия для того, чтобы ребята узнали и об IT-специальностях, и о нас, олимпиады и выездные лагеря. Есть также конкурсы, где мы смотрим на ребят и отслеживаем, как ведет себя ребенок в коллективе, как общается с товарищами по команде – оцениваем его софт-навыки.