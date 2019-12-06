СКР прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Фомина
Следственный комитет снял обвинения в участии в массовых беспорядках с фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Ему отменили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Такое решение принято в результате оценки всех исследованных материалов, в том числе свидетельских показаний, и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения.
Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Его обвиняли в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля, но он не признавал вины. Также СК сообщал, что Фомин, покидая митинг 27 июля, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы пройти через оцепление. Родителей ребенка – Ольгу и Дмитрия Проказовых – хотели лишить родительских прав. Проказовы объясняли, что Фомин – их родственник и близкий друг семьи, а ребенок все время был под присмотром.
Прокуратура в августе потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они взяли ребенка на митинг. Лефортовский суд 2 сентября отказался удовлетворить это требование, но вынес родителям предупреждение «о необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Защита Проказовых оспорила это предупреждение.
Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.