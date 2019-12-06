Общество

СКР прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Фомина

Ведомости
Ведомости

Следственный комитет снял обвинения в участии в массовых беспорядках с фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Ему отменили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кому нужен обвиняемый Фомин

Бесплодность попыток сдаться разыскиваемого фигуранта дела о массовых беспорядках подчеркивают его абсурдно-медийный характер
Мнения

Такое решение принято в результате оценки всех исследованных материалов, в том числе свидетельских показаний, и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения.

Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Его обвиняли в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля, но он не признавал вины. Также СК сообщал, что Фомин, покидая митинг 27 июля, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы пройти через оцепление. Родителей ребенка – Ольгу и Дмитрия Проказовых – хотели лишить родительских прав. Проказовы объясняли, что Фомин – их родственник и близкий друг семьи, а ребенок все время был под присмотром.

Прокуратура в августе потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они взяли ребенка на митинг. Лефортовский суд 2 сентября отказался удовлетворить это требование, но вынес родителям предупреждение «о необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Защита Проказовых оспорила это предупреждение.

Фомина 3 сентября перевели под домашний арест, как и обвиненного в призывах к экстремизму студента НИУ ВШЭ Егора Жукова. Суд признал Жукова виновным, он получил три года лишения свободы условно.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Ранее по теме: СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о беспорядках
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.