СКР прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Фомина

Фомин был в розыске, но добровольно явился утром 8 августа в ОВД «Замоскворечье». Его обвиняли в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля, но он не признавал вины. Также СК сообщал, что Фомин, покидая митинг 27 июля, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы пройти через оцепление. Родителей ребенка – Ольгу и Дмитрия Проказовых – хотели лишить родительских прав. Проказовы объясняли, что Фомин – их родственник и близкий друг семьи, а ребенок все время был под присмотром.