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В Москве скончались еще 58 заболевших коронавирусной инфекцией человек

Ведомости

В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. С начала эпидемии в столице зафиксировано 1290 летальных исходов COVID-19.

У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом, сообщили в штабе. К 13 мая в Москве выявлено более 126 000 зараженных коронавирусом. Около 21 500 заболевших уже выздоровели. Всего в России коронавирусом заразились свыше 242 000 человек, по данным федерального оперштаба. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся. В мире COVID-19 заболели почти 4,3 млн человек, выздоровели — более 1,5 млн пациентов, умерли — около 293 000 заболевших.

До конца мая в столице действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам. С 12 мая жители Москвы также обязаны носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте. 

Ранее по теме: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 242 000 человек

Западные и российские СМИ ранее обратили внимание на возможное занижение в Москве числа умерших пациентов с коронавирусом после публикации официальной статистики о более высоком уровне смертности в столице в апреле этого года. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что столичные власти занижают данные о смертности от COVID-19 — подсчеты числа умерших с коронавирусом ведутся корректно и открыто, рассказали в Депздраве. МИД России между тем потребовал от зарубежных изданий Financial Times и The New York Times опровергнуть статьи о том, что реальные данные по смертности от коронавируса могут в разы превышать официальные.

Ранее по теме: МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных