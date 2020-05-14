В Москве скончались еще 58 заболевших коронавирусной инфекцией человек
В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. С начала эпидемии в столице зафиксировано 1290 летальных исходов COVID-19.
У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом, сообщили в штабе. К 13 мая в Москве выявлено более 126 000 зараженных коронавирусом. Около 21 500 заболевших уже выздоровели. Всего в России коронавирусом заразились свыше 242 000 человек, по данным федерального оперштаба. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся. В мире COVID-19 заболели почти 4,3 млн человек, выздоровели — более 1,5 млн пациентов, умерли — около 293 000 заболевших.
До конца мая в столице действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам. С 12 мая жители Москвы также обязаны носить маски и перчатки на работе, в магазинах и общественном транспорте.
Западные и российские СМИ ранее обратили внимание на возможное занижение в Москве числа умерших пациентов с коронавирусом после публикации официальной статистики о более высоком уровне смертности в столице в апреле этого года. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что столичные власти занижают данные о смертности от COVID-19 — подсчеты числа умерших с коронавирусом ведутся корректно и открыто, рассказали в Депздраве. МИД России между тем потребовал от зарубежных изданий Financial Times и The New York Times опровергнуть статьи о том, что реальные данные по смертности от коронавируса могут в разы превышать официальные.