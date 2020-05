В Москве скончались еще 58 заболевших коронавирусной инфекцией человек

Западные и российские СМИ ранее обратили внимание на возможное занижение в Москве числа умерших пациентов с коронавирусом после публикации официальной статистики о более высоком уровне смертности в столице в апреле этого года. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что столичные власти занижают данные о смертности от COVID-19 — подсчеты числа умерших с коронавирусом ведутся корректно и открыто, рассказали в Депздраве. МИД России между тем потребовал от зарубежных изданий Financial Times и The New York Times опровергнуть статьи о том, что реальные данные по смертности от коронавируса могут в разы превышать официальные.