Число заразившихся коронавирусом в России превысило 242 000 человек

Коронавирус обнаружен у более чем 4,2 млн человек в 187 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего людей с подтвержденным наличием коронавируса (1,3 млн человек) – в США. Президент США Дональд Трамп заявил на конференции в понедельник, что Америка превзошла другие страны по числу проведенных тестов на коронавирус. В стране совершено более 9,3 млн анализов, при этом, по подсчетам Business Insider, по числу тестов на миллион населения США находятся на четвертом месте.