Число заразившихся коронавирусом в России превысило 242 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 242 000 человекЗа сутки диагностировали более 10 000 новых случаев
В России к 13 мая выявлен 242 271 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи диагностировали коронавирус у 10 028 больных. С начала эпидемии умерли 2212 больных COVID-19, 96 из них – за последний день.
Больше всего новых случаев заражения в Москве. За минувшие сутки, по данным городского оперативного штаба, врачи обнаружили коронавирус у 4703 человек. Всего коронавирус в городе был обнаружен у 126 004 человек. Помимо Москвы, больше всего новых случаев было выявлено в Московской области (+962 больных) Санкт-Петербурге (+435), Нижегородской и Свердловской областях (+271 и +135 соответственно), Волгоградской области (+124) и Дагестане (+109).
В список регионов с наибольшим числом зарегистрированных случаев, помимо Москвы, входят Московская область (23 662 случая), Санкт-Петербург (8485) и Нижегородская область (5358). Дальше идут Дагестан (2997), Мурманская и Свердловская области (2471 и 2298 соответственно), Краснодарский край (2222), Тульская область (2060) и Ростовская область (2033). Распределение мест в первой десятке не изменилось с 12 мая.
С начала эпидемии выздоровели 48 003 больных коронавирусом, за сутки вылечился 4491 человек. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, к 13 мая составляет 192 056 человек. Всего в России было проведено более 5,9 млн тестов на коронавирус, 177 100 из них – за последние сутки.
Накануне Россия стала второй страной мира по общему числу зараженных, сводные данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для сравнения стран надо использовать интенсивный показатель, т. е. число заболевших на 100 000 человек. Эта методика, по данным от 12 мая, «относит нашу страну в пятый десяток среди стран», информирующих о заболевших (цитата по «РИА Новости»).
Коронавирус обнаружен у более чем 4,2 млн человек в 187 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего людей с подтвержденным наличием коронавируса (1,3 млн человек) – в США. Президент США Дональд Трамп заявил на конференции в понедельник, что Америка превзошла другие страны по числу проведенных тестов на коронавирус. В стране совершено более 9,3 млн анализов, при этом, по подсчетам Business Insider, по числу тестов на миллион населения США находятся на четвертом месте.