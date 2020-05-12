В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
Данные о заразившихся коронавирусом в майские праздники в Пермском крае не могут рассматриваться как статистически достоверные, передает «РИА Новости» слова начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Евгения Смирнова. Он обосновал небольшое число выявленных случаев тем, что жители во время праздников не хотели обращаться в медицинские организации. Выводы Иванов призвал делать после как минимум двухнедельного наблюдения.
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. 1 мая общее число больных COVID-19 в регионе составляло 524 человека. В последние дни регистрировалось до 10 новых заболевших за сутки, обратил внимание Смирнов. 9, 10 и 11 мая, по данным федерального штаба, суточный прирост заболевших в регионе составлял 16, 8 и 10 человек соответственно.
Коронавирус в России обнаружен у более чем 232 000 человек, число активных случаев достигло 186 615. Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии от коронавируса в России умерло 1179 человек.