В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

Данные о заразившихся коронавирусом в майские праздники в Пермском крае не могут рассматриваться как статистически достоверные, передает «РИА Новости» слова начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Евгения Смирнова. Он обосновал небольшое число выявленных случаев тем, что жители во время праздников не хотели обращаться в медицинские организации. Выводы Иванов призвал делать после как минимум двухнедельного наблюдения.