Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом

Накануне президент Владимир Путин объявил о прекращении 12 мая общероссийского режима нерабочих дней. Вопрос снятия ограничений, установленных для сдерживания инфекции, должны будут решать губернаторы. Еще 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая, также с 12 мая в городе вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. На федеральном уровне сохраняются запрет на массовые мероприятия, а также режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронических больных.