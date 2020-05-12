Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом

Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусомС начала пандемии COVID-19 в России был диагностирован более чем у 232 000 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 232 243 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи выявили 10 899 новых случаев заболевания. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, достигло 186 615. С начала эпидемии в России умерло 2116 больных с коронавирусом, 107 из них — за последние сутки.
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев COVID-19, обойдя Великобританию и Испанию. В этих странах, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224 332 и 227 436 человек соответственно. Больше зараженных только в США — там врачи выявили более 1,3 млн случаев.
Большинство новых заболевших COVID-19 было выявлено в Москве, за сутки врачи диагностировали заболевание у 5392 человек. Всего в Москве коронавирус был обнаружен у 121 301 больного, лечение продолжает 100 480 человек. В городе умерло 1179 больных с коронавирусом, суточный прирост летальных исходов составил 55 человек.
После Москвы больше всего новых случаев было обнаружено в Московской и Нижегородской областях (+1063 и +339 соответственно), Санкт-Петербурге (+339), Красноярском крае (+227), Свердловской области (+211) и Дагестане (+116). В остальных регионах суточный прирост меньше 100 человек.
В первой пятерке регионов по общему числу заболевших помимо Москвы — Московская область (22 700 случаев), Санкт-Петербург (8050), Нижегородская область (5087) и Дагестан (2888). Следом идут Мурманская и Свердловская области (2428 и 2163 соответственно), Краснодарский край (2126), Тульская область (1971) и Ростовская область (1946).
Накануне президент Владимир Путин объявил о прекращении 12 мая общероссийского режима нерабочих дней. Вопрос снятия ограничений, установленных для сдерживания инфекции, должны будут решать губернаторы. Еще 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая, также с 12 мая в городе вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. На федеральном уровне сохраняются запрет на массовые мероприятия, а также режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронических больных.
Коронавирус в мире был выявлен более чем у 4,1 млн человек из 187 стран мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего смертей от коронавируса в США: после болезни COVID-19 в стране умерли 80 684 человека. Следующими по числу летальных исходов идут Великобритания (32 141 случай) и Италия (30 739).