Голикова заявила о готовности 11 регионов ко второму этапу снятия ограничений
К первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, готовы 11 российских регионов, заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. Еще 22 региона смогут претендовать на выход из режима ограничений, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, добавила она. Трансляцию совещания в режиме видеоконференции вел телеканал «Россия 24».
Снимать ограничительные меры против коронавируса власти решили в три этапа. На первом этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На следующем этапе предлагается разрешить прогулки на улице с членами семьи, работу объектов сферы торговли и услуг большей площади (но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей) и возобновление работы образовательных организаций. На третьем этапе могут начать работать места отдыха, парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг смогут принимать посетителей без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания тоже могут возобновить работу.
Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. Для снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал руководствоваться тремя основными критериями: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием – до 70 человек на 100 000.
По словам Голиковой, коэффициент распространения инфекции в среднем по стране равен 1, но сильно варьируется от региона к региону. Коечный фонд был увеличен на 38,6%. «Что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободны», – заявила вице-премьер. Голикова также сообщила, что в России проведено уже 5,6 млн исследований и 66 субъектов страны имеют «достаточно высокие показатели» в этой области.
В России к 11 мая подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, в настоящее время коронавирусной инфекцией болеют чуть меньше 180 000 человек, по данным оперштаба.