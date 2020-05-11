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Голикова заявила о готовности 11 регионов ко второму этапу снятия ограничений

Ведомости

К первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, готовы 11 российских регионов, заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова. Еще 22 региона смогут претендовать на выход из режима ограничений, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, добавила она. Трансляцию совещания в режиме видеоконференции вел телеканал «Россия 24».

Снимать ограничительные меры против коронавируса власти решили в три этапа. На первом этапе Роспотребнадзор предлагает разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На следующем этапе предлагается разрешить прогулки на улице с членами семьи, работу объектов сферы торговли и услуг большей площади (но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей) и возобновление работы образовательных организаций. На третьем этапе могут начать работать места отдыха, парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг смогут принимать посетителей без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания тоже могут возобновить работу. 

Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

В первую очередь разрешат занятия спортом на улице и откроют небольшие магазины

Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. Для снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал руководствоваться тремя основными критериями: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием – до 70 человек на 100 000.

По словам Голиковой, коэффициент распространения инфекции в среднем по стране равен 1, но сильно варьируется от региона к региону. Коечный фонд был увеличен на 38,6%. «Что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободны», – заявила вице-премьер. Голикова также сообщила, что в России проведено уже 5,6 млн исследований и 66 субъектов страны имеют «достаточно высокие показатели» в этой области.

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В России к 11 мая подтверждено более 221 000 случаев заражения коронавирусом, в настоящее время коронавирусной инфекцией болеют чуть меньше 180 000 человек, по данным оперштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных