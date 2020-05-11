Голикова заявила о готовности 11 регионов ко второму этапу снятия ограничений

Решение о введении этих этапов будут принимать главы регионов. Для снятия ограничений Роспотребнадзор рекомендовал руководствоваться тремя основными критериями: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусом и охват населения тестированием на коронавирус. Снятие и смягчение мер против коронавируса в регионах может начаться, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием – до 70 человек на 100 000.