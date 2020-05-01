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Власти в Архангельске опровергли федеральную статистику по умершим от коронавируса

Ведомости

Заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев опроверг данные о четырех новых погибших с коронавирусом, сообщила пресс-служба губернатора местному государственному изданию Dvinanews. Ранее такие данные опубликовал федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, Вахрушев руководит местным штабом. Область не направляла в центр данных о новых смертях, их попадание в статистику может быть вызвано технической ошибкой, сказал Вахрушев.

По данным регионального штаба, за сутки к 1 мая коронавирус был подтвержден у 25 человек, выписан 51 человек, новых смертей от COVID-19 нет. На сайте стопкоронавирус.рф данные по новым больным и выписанным соответствуют тем, которые приводит региональный штаб. При этом федеральный штаб сообщил утром, что за сутки число погибших в Архангельской области выросло с одного до пяти. Также не сходятся данные об общем числе случаев в регионе – 213 по федеральным данным против 238 по местным, убедились «Ведомости».

Вахрушев сказал, что работает с Минздравом над устранением ошибки.

В России зафиксирован 114 431 случай заражения, 1169 человек скончались от COVID-19, сообщал оперативный штаб утром 1 мая. Более 100 000 человек продолжают лечение.

Ранее по теме: В России выявили более 7900 новых случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных