Власти в Архангельске опровергли федеральную статистику по умершим от коронавируса

По данным регионального штаба, за сутки к 1 мая коронавирус был подтвержден у 25 человек, выписан 51 человек, новых смертей от COVID-19 нет. На сайте стопкоронавирус.рф данные по новым больным и выписанным соответствуют тем, которые приводит региональный штаб. При этом федеральный штаб сообщил утром, что за сутки число погибших в Архангельской области выросло с одного до пяти. Также не сходятся данные об общем числе случаев в регионе – 213 по федеральным данным против 238 по местным, убедились «Ведомости».