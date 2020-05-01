Власти в Архангельске опровергли федеральную статистику по умершим от коронавируса
Заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев опроверг данные о четырех новых погибших с коронавирусом, сообщила пресс-служба губернатора местному государственному изданию Dvinanews. Ранее такие данные опубликовал федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, Вахрушев руководит местным штабом. Область не направляла в центр данных о новых смертях, их попадание в статистику может быть вызвано технической ошибкой, сказал Вахрушев.
По данным регионального штаба, за сутки к 1 мая коронавирус был подтвержден у 25 человек, выписан 51 человек, новых смертей от COVID-19 нет. На сайте стопкоронавирус.рф данные по новым больным и выписанным соответствуют тем, которые приводит региональный штаб. При этом федеральный штаб сообщил утром, что за сутки число погибших в Архангельской области выросло с одного до пяти. Также не сходятся данные об общем числе случаев в регионе – 213 по федеральным данным против 238 по местным, убедились «Ведомости».
Вахрушев сказал, что работает с Минздравом над устранением ошибки.
В России зафиксирован 114 431 случай заражения, 1169 человек скончались от COVID-19, сообщал оперативный штаб утром 1 мая. Более 100 000 человек продолжают лечение.