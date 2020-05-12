Спикер Мосгордумы считает Москву готовой к первому этапу отмены карантина

Для перехода на новый этап отмены ограничений главы регионов должны учитывать свободный коечный фонд, охват тестированием и коэффициент распространения коронавируса. Последний показатель для первого этапа снятия карантина не должен превышать единицу. В Москве он 12 мая составлял чуть больше 0,9. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный коронавирусом до его изоляции.