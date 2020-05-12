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Спикер Мосгордумы считает Москву готовой к первому этапу отмены карантина

Ведомости

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — сказал он в эфире телеканала «Звезда» (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил регионам снимать карантин в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

Для перехода на новый этап отмены ограничений главы регионов должны учитывать свободный коечный фонд, охват тестированием и коэффициент распространения коронавируса. Последний показатель для первого этапа снятия карантина не должен превышать единицу. В Москве он 12 мая составлял чуть больше 0,9. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный коронавирусом до его изоляции.

Ранее по теме: Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2169 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.

В столице до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам. С 12 мая москвичи в общественных местах обязаны носить маски и перчатки.

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АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных