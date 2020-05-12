Спикер Мосгордумы считает Москву готовой к первому этапу отмены карантина
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — сказал он в эфире телеканала «Звезда» (цитата по «РИА Новости»).
На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил регионам снимать карантин в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг на ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
Для перехода на новый этап отмены ограничений главы регионов должны учитывать свободный коечный фонд, охват тестированием и коэффициент распространения коронавируса. Последний показатель для первого этапа снятия карантина не должен превышать единицу. В Москве он 12 мая составлял чуть больше 0,9. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный коронавирусом до его изоляции.
В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2169 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.
В столице до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам. С 12 мая москвичи в общественных местах обязаны носить маски и перчатки.