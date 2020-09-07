Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес
Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему. Ответ супруге политика доктор опубликовал на своей странице в Twitter.
«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы. Мне о вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал», ‒ заявил Рошаль. Он добавил, что все понимают состояние Юлии в данной ситуации, и пожелал Навальному выздоровления.
5 сентября Рошаль сообщил, что российские врачи предложили немецким коллегам, которые сейчас лечат Навального, создать общую группу для изучения обстоятельств госпитализации политика. В ответ на это Юлия обратилась к Рошалю в своем Instagram, где заявила, что вся его публичная деятельность в последние годы не дает ей ни малейшей возможности доверять ему и уважать его. Она добавила, что Рошаль не хочет помочь ее мужу, а желает «выведать информацию и выслужиться» перед государством, и подчеркнула, что доктор никогда не будет иметь отношения к лечению Навального.
Сейчас российские специалисты ожидают, когда немецкие медики предоставят им результаты обследования основателя ФБК. Соответствующий запрос в минюст Германии больше недели назад направила Генпрокуратура РФ. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимые сведения по Навальному будут предоставлены в ближайшее время.
Алексей Навальный находится на лечении в Германии с 22 августа. Туда его перевезли из омской клиники спустя два дня после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. В ходе обследования немецкие врачи заявили, что обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские медики в ходе обследования не нашли яда в организме политика. Как заявил Песков, пока российская сторона не может комментировать заявление немецких специалистов. После получения и изучения результатов обследования Навального будут сделаны необходимые выводы и тогда, возможно, будет возбуждено уголовное дело, сказал чиновник.