Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Алексей Навальный находится на лечении в Германии с 22 августа. Туда его перевезли из омской клиники спустя два дня после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. В ходе обследования немецкие врачи заявили, что обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом российские медики в ходе обследования не нашли яда в организме политика. Как заявил Песков, пока российская сторона не может комментировать заявление немецких специалистов. После получения и изучения результатов обследования Навального будут сделаны необходимые выводы и тогда, возможно, будет возбуждено уголовное дело, сказал чиновник.