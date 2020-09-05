Российские врачи предложили коллегам из ФРГ создать совместную группу по Навальному
Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу для изучения обстоятельств госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, сообщил президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль, передает «РИА Новости».
«Давайте спокойно вместе соберемся, представители специалисты России – токсикологи – и специалисты Германии, и обсудим, есть или нет (отравление), потому что если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», – рассказал он.
Как отметил Рошаль, эксперты двух государств должны изучить все обстоятельства произошедшего, поскольку «судьба Навального волнует многих».
По его словам, российские медики сработали хорошо, но не нашли следов отравления Навального, в то время как результаты исследований, проведенных в Германии, что-то показали.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.