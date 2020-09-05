МИД России обвинил страны Запада и НАТО в работе над веществами группы «Новичок»
Специалисты многих западных стран и структур НАТО работали в течение продолжительного времени над веществами группы «Новичок», говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Так внешнеполитическое ведомство решило прокомментировать заявления представителей западных стран об отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», – говорится в сообщении.
В МИД России добавили, что власти США выдали более 150 патентов разработчикам технологий боевого применения веществ группы «Новичок».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.