Трамп заявил о доверии к выводам Германии о ситуации с Навальным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких медиков, заявивших об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, однако США еще не получали от Германии каких-либо доказательств.
«Нет, у меня нет причин (сомневаться в выводах немецких врачей). Я слышал, что выводы Германии являются окончательными или почти окончательными, но мы сами их не видели», – заявил Трамп.
Американский президент отметил, что США должны получить документы Германии по этому инциденту в течение нескольких дней. Трамп также добавил, что США отнесутся к этой ситуации очень серьезно, если подтвердится версия об отравлении Навального.
Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нечего скрывать в ситуации с Навальным. По его словам, Россия до сих пор не располагает какой-либо информацией о состоянии Навального от немецких врачей, а официальные запросы о предоставлении данных остаются без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.