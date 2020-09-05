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Трамп заявил о доверии к выводам Германии о ситуации с Навальным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких медиков, заявивших об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, однако США еще не получали от Германии каких-либо доказательств.

«Нет, у меня нет причин (сомневаться в выводах немецких врачей). Я слышал, что выводы Германии являются окончательными или почти окончательными, но мы сами их не видели», – заявил Трамп.

Американский президент отметил, что США должны получить документы Германии по этому инциденту в течение нескольких дней. Трамп также добавил, что США отнесутся к этой ситуации очень серьезно, если подтвердится версия об отравлении Навального.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нечего скрывать в ситуации с Навальным. По его словам, Россия до сих пор не располагает какой-либо информацией о состоянии Навального от немецких врачей, а официальные запросы о предоставлении данных остаются без ответа.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».

Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.

Ранее по теме: Замгоссекретаря США обсудил с послом России ситуацию с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных