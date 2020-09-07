Лавров ответил на заявления о переброске российских военных в Ливию
Заявления о том, что Россия якобы использует Сирию как плацдарм для переброски военных и вооружений в Ливию, не подкреплены фактами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Дамаск.
«Что касается Ливии, еще раз хочу сказать, о чем говорил неоднократно: и по Ливии, и по другим странам ‒ от Африки до Европы и до США ‒ постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес РФ. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было», ‒ цитирует ТАСС Лаврова.
Он напомнил, что Россия поддержала введение специальной резолюцией Совбеза ООН оружейного эмбарго в отношении Ливии.
В феврале этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российскую сторону в отправке наемников в Ливию.