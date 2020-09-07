Лавров ответил на заявления о переброске российских военных в Ливию

«Что касается Ливии, еще раз хочу сказать, о чем говорил неоднократно: и по Ливии, и по другим странам ‒ от Африки до Европы и до США ‒ постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес РФ. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было», ‒ цитирует ТАСС Лаврова.