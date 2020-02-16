Эрдоган обвинил российских военачальников в «руководстве войной» в Ливии

По словам человека, близкого к одному из российских силовых ведомств, в Ливии находится небольшое количество представителей российских спецслужб, что соответствует весьма распространенной общемировой практике: их задачей является обеспечение безопасности российских переговорщиков, которые в рамках урегулирования ливийского конфликта контактируют и с Хафтаром, и с его главным оппонентом, руководителем Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Заявления Эрдогана о якобы присутствии ЧВК Вагнера в Ливии преследуют более масштабную цель, связанную с отвлечением внимания от Сирии и развертыванием масштабных турецких сил в зоне деэскалации Идлиб, полагает собеседник «Ведомостей». По его данным, если несколько недель назад вооружения и военная техника использовались для того, чтобы прервать наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков, то сейчас тяжелая артиллерия, танки и бронемашины массово передаются боевикам из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Более того, они получают и официальную форму турецких военнослужащих, что фактически стирает различия между боевиками и турецкой армией в глазах как сирийцев, так и российского контингента, заключает собеседник.