Эрдоган обвинил российских военачальников в «руководстве войной» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в управлении действиями в Ливии наемников из группировки, известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера. «Это высшие военные чиновники. Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему [«Вагнеру»] никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне», – заявил турецкий президент в субботу в эфире телеканала NTV. В подтверждение он показал журналистам фото, где, по его данным, вместе с Шойгу и Герасимовым снят глава ЧВК Вагнера, сообщил телеканал, но сама фотография опубликована не была.
Департамент информации Минобороны России не ответил на запрос «Ведомостей». Замминистра иностранных дел Михаил Богданов сказал «Интерфаксу», что заявление Эрдогана «абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране»: «Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции». Высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей» считает, что «масла в огонь» подлили субботние переговоры Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждались прежде всего Ливия и Сирия. Американский лидер имеет обыкновение с подачи спецслужб нагнетать обстановку вокруг острых тем, пояснил собеседник.
Подобные обвинения в адрес России звучат не в первый раз. Еще в декабре 2019 г. Эрдоган утверждал, что наемники ЧВК Вагнера работают на командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара, а всего в Ливии действует уже 2000 бойцов из этой ЧВК. В январе 2020 г. президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о наемниках ЧВК Вагнера в Ливии, заявил: «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».
По словам человека, близкого к одному из российских силовых ведомств, в Ливии находится небольшое количество представителей российских спецслужб, что соответствует весьма распространенной общемировой практике: их задачей является обеспечение безопасности российских переговорщиков, которые в рамках урегулирования ливийского конфликта контактируют и с Хафтаром, и с его главным оппонентом, руководителем Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Заявления Эрдогана о якобы присутствии ЧВК Вагнера в Ливии преследуют более масштабную цель, связанную с отвлечением внимания от Сирии и развертыванием масштабных турецких сил в зоне деэскалации Идлиб, полагает собеседник «Ведомостей». По его данным, если несколько недель назад вооружения и военная техника использовались для того, чтобы прервать наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков, то сейчас тяжелая артиллерия, танки и бронемашины массово передаются боевикам из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Более того, они получают и официальную форму турецких военнослужащих, что фактически стирает различия между боевиками и турецкой армией в глазах как сирийцев, так и российского контингента, заключает собеседник.