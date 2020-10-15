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Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

Ведомости

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит Европейского союза после того, как у одного из сотрудников ее офиса обнаружили коронавирус. Об этом политик рассказала на своей странице в Twitter.

«Мне только что сообщили, что сегодня утром у сотрудника моего главного офиса положительный результат теста на COVID-19. У меня самой отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы уйти на самоизоляцию», — написала фон дер Ляйен.

15-16 октября в Брюсселе проходит саммит с участием 27 глав европейских государств. Встреча должна была открыться в 15:00 по местному времени. Сообщение о своем отъезде глава Еврокомиссии опубликовала спустя почти полтора часа после официального начала мероприятия.

Основной темой саммита станет текущая эпидемиологическая ситуация в мире. Лидеры стран обсудят координацию по разработке и распространению вакцины от коронавируса на уровне ЕС. Кроме того, они намерены поговорить об отношениях с Великобританией и Африкой, а также затронуть тему климатических изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных