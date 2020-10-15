Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

«Мне только что сообщили, что сегодня утром у сотрудника моего главного офиса положительный результат теста на COVID-19. У меня самой отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы уйти на самоизоляцию», — написала фон дер Ляйен.