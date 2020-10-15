Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит Европейского союза после того, как у одного из сотрудников ее офиса обнаружили коронавирус. Об этом политик рассказала на своей странице в Twitter.
«Мне только что сообщили, что сегодня утром у сотрудника моего главного офиса положительный результат теста на COVID-19. У меня самой отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы уйти на самоизоляцию», — написала фон дер Ляйен.
15-16 октября в Брюсселе проходит саммит с участием 27 глав европейских государств. Встреча должна была открыться в 15:00 по местному времени. Сообщение о своем отъезде глава Еврокомиссии опубликовала спустя почти полтора часа после официального начала мероприятия.
Основной темой саммита станет текущая эпидемиологическая ситуация в мире. Лидеры стран обсудят координацию по разработке и распространению вакцины от коронавируса на уровне ЕС. Кроме того, они намерены поговорить об отношениях с Великобританией и Африкой, а также затронуть тему климатических изменений.