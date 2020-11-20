В Кремле отреагировали на порванный депутатом в Петербурге портрет Путина

«Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счёт нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы можем как-то, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина — все-таки, это наш президент и, наверное, это плохо так себя вести и так поступать», — сказал Песков.