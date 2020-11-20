Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Кремле отреагировали на порванный депутатом в Петербурге портрет Путина

Ведомости

Кремль вряд ли может позитивно оценивать инцидент с порванным портретом президента России Владимира Путина, однако инструкций по использованию портретов главы государства нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счёт нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы можем как-то, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина — все-таки, это наш президент и, наверное, это плохо так себя вести и так поступать», — сказал Песков.

Накануне петербургский депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал в здании совета муниципального образования «Смольнинское» портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина», так как «был зол». Сотрудница местной администрации вызвала полицию. На место приехали пять сотрудников полиции. Депутат объяснил им, что портрет Путина повесили взамен принадлежащего ему портрета поэта Александра Пушкина, и попросил провести проверку по факту его пропажи, писала «Фонтанка».

Произошедшее в Петербурге — это «первый конфликт такой», отметил Песков. Для его разрешения он рекомендовал повесить оба портрета – Путина и Пушкина – и «успокоиться на этом». «Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных