В Кремле отреагировали на порванный депутатом в Петербурге портрет Путина
Кремль вряд ли может позитивно оценивать инцидент с порванным портретом президента России Владимира Путина, однако инструкций по использованию портретов главы государства нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это никак не регламентировано, никаких инструкций на этот счёт нет и быть не может. Разумеется, вряд ли мы можем как-то, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина — все-таки, это наш президент и, наверное, это плохо так себя вести и так поступать», — сказал Песков.
Накануне петербургский депутат от «Яблока» Никита Юферев порвал в здании совета муниципального образования «Смольнинское» портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина», так как «был зол». Сотрудница местной администрации вызвала полицию. На место приехали пять сотрудников полиции. Депутат объяснил им, что портрет Путина повесили взамен принадлежащего ему портрета поэта Александра Пушкина, и попросил провести проверку по факту его пропажи, писала «Фонтанка».
Произошедшее в Петербурге — это «первый конфликт такой», отметил Песков. Для его разрешения он рекомендовал повесить оба портрета – Путина и Пушкина – и «успокоиться на этом». «Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это», — подчеркнул пресс-секретарь президента.