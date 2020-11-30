СКР сообщил о задержании двух членов банд Басаева и Хаттаба

Вооруженные формирования Басаева в середине 1990-х и начале 2000-х гг. совершили целую серию терактов. К примеру, это захват заложников в московском театральном центре на Дубровке и школы в Беслане. При захвате больницы в Буденновске в 1995 г. погибли 129 человек, получили ранения 415 человек, а в заложниках находились более 1500 человек. За это нападение Ставропольский суд осудил уже более 30 членов банды Басаева.