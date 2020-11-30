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СКР сообщил о задержании двух членов банд Басаева и Хаттаба

Ведомости

Сотрудники ФСБ совместно с СКР и МВД задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 г., говорится на сайте СКР. 

Задержанными являются Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они проходят подозреваемым по делу о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). По решению суда задержанные арестованы.

Вооруженные формирования Басаева в середине 1990-х и начале 2000-х гг. совершили целую серию терактов. К примеру, это захват заложников в московском театральном центре на Дубровке и школы в Беслане. При захвате больницы в Буденновске в 1995 г. погибли 129 человек, получили ранения 415 человек, а в заложниках находились более 1500 человек. За это нападение Ставропольский суд осудил уже более 30 членов банды Басаева.

В августе 1999 г. банды Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тыс. человек вторглись в Дагестан с территории Чечни. Бандам удалось занять несколько населенных пунктов, однако к середине сентября российские военные выбили группировки из Дагестана. Армия потеряла более 270 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных