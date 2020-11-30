СКР сообщил о задержании двух членов банд Басаева и Хаттаба
Сотрудники ФСБ совместно с СКР и МВД задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 г., говорится на сайте СКР.
Задержанными являются Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они проходят подозреваемым по делу о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). По решению суда задержанные арестованы.
Вооруженные формирования Басаева в середине 1990-х и начале 2000-х гг. совершили целую серию терактов. К примеру, это захват заложников в московском театральном центре на Дубровке и школы в Беслане. При захвате больницы в Буденновске в 1995 г. погибли 129 человек, получили ранения 415 человек, а в заложниках находились более 1500 человек. За это нападение Ставропольский суд осудил уже более 30 членов банды Басаева.
В августе 1999 г. банды Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тыс. человек вторглись в Дагестан с территории Чечни. Бандам удалось занять несколько населенных пунктов, однако к середине сентября российские военные выбили группировки из Дагестана. Армия потеряла более 270 человек.