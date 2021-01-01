Телеканал объяснил техническим сбоем обрезанное видеоизображение Путина
Телеканал «Каскад» объяснил техническим сбоем некорректное изображение Владимира Путина во время новогоднего видеообращения. Сообщение опубликовано на сайте телеканала.
«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале «Каскад» связано с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной», — говорится в сообщении.
Медиагруппа «Каскад» также принесла извинения телезрителям, отметив, что проводит расследование инцидента, и пообещала наказать виновных.
В 2020 г. поздравление президента стало самым продолжительным из всех подобных выступлений главы российского государства в XXI веке. Президент отметил, что уходящий год россияне прошли «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу».