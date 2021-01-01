Умер бывший директор «Ростсельмаша» Юрий Песков
Бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков скончался в возрасте 84 лет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на странице в «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков» — написал Голубев.
Он отметил, что заслуги Юрия Пескова широко известны и связаны, в частности, с производством самой массовой машины «Нива», комбайнов семейства «Дон», генеральной реконструкцией и оснащением современной техникой завода «Ростсельмаш».
«Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы», — добавил Голубев. Он также выразил соболезнования родным и близким.
Юрий Песков начал работать на «Ростсельмаше» в 1962 г. В 1978-1996 гг. он был гендиректором предприятия, затем в 1983-1984 гг. занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.