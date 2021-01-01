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Умер бывший директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Ведомости

Бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков скончался в возрасте 84 лет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на странице в «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков» — написал Голубев.

Он отметил, что заслуги Юрия Пескова широко известны и связаны, в частности, с производством самой массовой машины «Нива», комбайнов семейства «Дон», генеральной реконструкцией и оснащением современной техникой завода «Ростсельмаш».

«Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы», — добавил Голубев. Он также выразил соболезнования родным и близким.

Юрий Песков начал работать на «Ростсельмаше» в 1962 г. В 1978-1996 гг. он был гендиректором предприятия, затем в 1983-1984 гг. занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных