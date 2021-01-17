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Умер Герой Советского Союза и депутат Госдумы Николай Антошкин

Ведомости

Герой Советского Союза, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин», — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Володин отметил, что Антошкин работал в Госдуме с 2014 г., став автором многих законодательных инициатив. Председатель комитета по обороне Владимир Шаманов также выразил соболезнования родным и близким Антошкина, обратив внимание на то, что он принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил в разговоре с ТАСС, что Антошкин болел коронавирусом.

«Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким», — добавил он.

Антошкин родился в 1942 г., в 1965 г. окончил авиационное училище в Оренбурге, а в 1970 г. – Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина. В 1985 г. занял должность начальника штаба ВВС Киевского военного округа и получил звание генерал-майора авиации. В 1986 г. удостоен звания Героя Советского Союза за проявленный профессионализм, мужество и героизм при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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