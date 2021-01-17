Умер Герой Советского Союза и депутат Госдумы Николай Антошкин
Герой Советского Союза, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Антошкин умер на 79-м году жизни, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин», — приводятся его слова на сайте Госдумы.
Володин отметил, что Антошкин работал в Госдуме с 2014 г., став автором многих законодательных инициатив. Председатель комитета по обороне Владимир Шаманов также выразил соболезнования родным и близким Антошкина, обратив внимание на то, что он принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил в разговоре с ТАСС, что Антошкин болел коронавирусом.
«Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким», — добавил он.
Антошкин родился в 1942 г., в 1965 г. окончил авиационное училище в Оренбурге, а в 1970 г. – Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина. В 1985 г. занял должность начальника штаба ВВС Киевского военного округа и получил звание генерал-майора авиации. В 1986 г. удостоен звания Героя Советского Союза за проявленный профессионализм, мужество и героизм при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.