Умер Герой Советского Союза и депутат Госдумы Николай Антошкин

Антошкин родился в 1942 г., в 1965 г. окончил авиационное училище в Оренбурге, а в 1970 г. – Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина. В 1985 г. занял должность начальника штаба ВВС Киевского военного округа и получил звание генерал-майора авиации. В 1986 г. удостоен звания Героя Советского Союза за проявленный профессионализм, мужество и героизм при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.