Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, который скончался 15 января, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Представитель «Ералаша» рассказал, что церемонию похорон организовали для родных и друзей Грачевского. Как отмечает агентство, проститься с режиссером в Доме кино пришли сотни человек.
28 декабря Грачевский сообщил о своей госпитализации, ранее он лечился на дому от коронавируса. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому, на следующий день его состояние стабилизировалось, рассказывала его жена. В разговоре с РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин уточнил, что причиной смерти стал коронавирус.
Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 г. В 1968 г. Грачевский окончил Калининградский механический техникум, затем — ВГИК по специальности «организация кинопроизводства». В 1974 г. вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», в 1974-1984 гг. был его директором, с 1984 г. стал художественным руководителем киножурнала. Стал режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».