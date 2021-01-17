Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 г. В 1968 г. Грачевский окончил Калининградский механический техникум, затем — ВГИК по специальности «организация кинопроизводства». В 1974 г. вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», в 1974-1984 гг. был его директором, с 1984 г. стал художественным руководителем киножурнала. Стал режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».