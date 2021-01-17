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Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Ведомости

Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, который скончался 15 января, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Представитель «Ералаша» рассказал, что церемонию похорон организовали для родных и друзей Грачевского. Как отмечает агентство, проститься с режиссером в Доме кино пришли сотни человек.

28 декабря Грачевский сообщил о своей госпитализации, ранее он лечился на дому от коронавируса. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому, на следующий день его состояние стабилизировалось, рассказывала его жена. В разговоре с РБК председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин уточнил, что причиной смерти стал коронавирус.

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 г. В 1968 г. Грачевский окончил Калининградский механический техникум, затем —  ВГИК по специальности «организация кинопроизводства». В 1974 г. вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», в 1974-1984 гг. был его директором, с 1984 г. стал художественным руководителем киножурнала. Стал режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных