Биткойн за час вырос на 20% после хэштега Илона Маска в Twitter
Стоимость одного биткойна выросла на $5 тыс. в течение одного часа до $37,299 тыс., сообщает CNBC. Причиной этому стало появление хэштега этой криптовалюты в биографии учетной записи основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter.
Как отмечает телеканал, вместе с добавлением «#bitcoin» в биографию своей записи, Илон Маск оставил публикацию: «Оглядываясь назад, это было неизбежно».
Биткойн начал быстро расти осенью 2020 г. Уже в середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328, а 1 декабря курс криптовалюты достиг максимума трехлетней давности в $20 000.
Биткойн — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.