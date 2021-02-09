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Азербайджан разрешил исследование комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Ведомости

Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации двух вакцин от COVID-19 — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические испытания начнутся до конца февраля и продлятся шесть месяцев. Предполагается, что в ходе испытаний будет дана оценка иммуногенности и безопасности комбинированного применения двух вакцин. В каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре.

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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