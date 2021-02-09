Азербайджан разрешил исследование комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации двух вакцин от COVID-19 — российской «Спутник V» и британской AstraZeneca, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что клинические испытания начнутся до конца февраля и продлятся шесть месяцев. Предполагается, что в ходе испытаний будет дана оценка иммуногенности и безопасности комбинированного применения двух вакцин. В каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре.