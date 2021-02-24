Ученые предупредили о появлении болезни Паркинсона у перенесших коронавирус

Специалисты отметили, что, хотя вирус SARS-CoV-2 преимущественно поражает органы дыхания, более 30% пациентов с COVID-19 также страдают различными неврологическими симптомами, включая потерю обоняния или вкуса, бред, эпилепсию и психоз. В связи с этим ученые решили разобраться, связано ли подобное с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании иммунной системы. Для этого они изучили течение коронавируса у макак-резусов и макак-крабоедов.