Ученые предупредили о появлении болезни Паркинсона у перенесших коронавирус
У людей, которые перенесли коронавирус в разных формах, впоследствии может развиться болезнь Паркинсона или другие виды слабоумия, говорится в исследовании группы ученых из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке, результаты которого обнародованы на портале bioRxiv.
Специалисты отметили, что, хотя вирус SARS-CoV-2 преимущественно поражает органы дыхания, более 30% пациентов с COVID-19 также страдают различными неврологическими симптомами, включая потерю обоняния или вкуса, бред, эпилепсию и психоз. В связи с этим ученые решили разобраться, связано ли подобное с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании иммунной системы. Для этого они изучили течение коронавируса у макак-резусов и макак-крабоедов.
Наблюдатели выяснили, что вирус проник в клетки разных отделов мозга животных, включая мозжечок, двигательную кору и в гиппокамп. В результате в мозге начиналось воспаление и появлялись патологические белковые образования внутри нейронов — тельца Леви.
«Поскольку у людей формирование телец Леви является признаком развития болезни Паркинсона, эти данные представляют собой предупреждение о потенциальных долгосрочных неврологических эффектах после инфекции SARS-CoV-2», — заявили авторы исследования. Они отметили, что подобные симптомы наблюдались даже у тех макак, у которых коронавирус протекал бессимптомно.
О том, что коронавирус провоцирует когнитивные нарушения у человека, в декабре предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, у пациентов фиксировались в том числе ухудшение памяти и снижение уровня концентрации внимания.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус был выявлен более чем у 112,2 млн человек, причем у 387,9 тыс. — за последние сутки. При этом почти 2,5 млн жителей планеты с подтвержденным COVID-19 скончались.