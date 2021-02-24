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Ученые предупредили о появлении болезни Паркинсона у перенесших коронавирус

Ведомости

У людей, которые перенесли коронавирус в разных формах, впоследствии может развиться болезнь Паркинсона или другие виды слабоумия, говорится в исследовании группы ученых из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке, результаты которого обнародованы на портале bioRxiv.

Специалисты отметили, что, хотя вирус SARS-CoV-2 преимущественно поражает органы дыхания, более 30% пациентов с COVID-19 также страдают различными неврологическими симптомами, включая потерю обоняния или вкуса, бред, эпилепсию и психоз. В связи с этим ученые решили разобраться, связано ли подобное с проникновением инфекции в мозг или сбоями в функционировании иммунной системы. Для этого они изучили течение коронавируса у макак-резусов и макак-крабоедов.

Наблюдатели выяснили, что вирус проник в клетки разных отделов мозга животных, включая мозжечок, двигательную кору и в гиппокамп. В результате в мозге начиналось воспаление и появлялись патологические белковые образования внутри нейронов — тельца Леви.

«Поскольку у людей формирование телец Леви является признаком развития болезни Паркинсона, эти данные представляют собой предупреждение о потенциальных долгосрочных неврологических эффектах после инфекции SARS-CoV-2», — заявили авторы исследования. Они отметили, что подобные симптомы наблюдались даже у тех макак, у которых коронавирус протекал бессимптомно. 

О том, что коронавирус провоцирует когнитивные нарушения у человека, в декабре предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, у пациентов фиксировались в том числе ухудшение памяти и снижение уровня концентрации внимания. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус был выявлен более чем у 112,2 млн человек, причем у 387,9 тыс. — за последние сутки. При этом почти 2,5 млн жителей планеты с подтвержденным COVID-19 скончались.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных